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革命圣地延安换帅 「70后」王海鹏任市委书记

即时中国
更新时间：17:08 2026-03-17 HKT
发布时间：17:08 2026-03-17 HKT

陕西新闻联播16日报道，王海鹏任陕西省延安市委书记。此前，王海鹏担任陕西省委常委、省委秘书长。延安是中共革命圣地，延安市委书记长期由陕西省委常委（副省级）兼任，体现其重要性。

现年56岁的王海鹏，陕西汉中人，曾任西部机场集团有限公司党委书记、董事长，陕西省国资委主任，陕西省交通运输厅厅长，陕西省政府秘书长等职。2023年7月，王海鹏升任陕西省副省长，2024年升任省委常委、秘书长，至此次履新延安。

此前，陕西省委常委蒿慧杰兼任延安市委书记，他已于今年1月接替反腐落马的方红卫，出任西安市委书记。

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