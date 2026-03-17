Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱内媒揭中国油轮绕道红海延布港载油回国细节 美伊开战后首艘4月抵福建

即时中国
更新时间：17:25 2026-03-17 HKT
发布时间：17:25 2026-03-17 HKT

伊朗为报复美、以的联合军事行动，悍然封锁全球石油运输咽喉——霍尔木兹海峡，严重冲击全球能源供应链。为确保能源安全，中国超级油轮（VLCC）绕道红海从沙特阿拉伯运油。内地传媒「财新网」报道，招商轮船旗下的超级油轮（VLCC）「凯景」号，已成功从沙特红海港口延布港（Yanbu）装载220万桶原油，并已穿越曼德海峡，预计于4月初运抵福建，成为战事后首艘成功运油回国的中资VLCC。

报道指，霍尔木兹海峡周边港口的风险系数现已极高。原计划在阿联酋富查伊拉港装油的「凯景」号，便因该港早前遭伊朗袭击而被迫绕道。在「凯景」号成功探路后，旗下已有十多艘中国籍的VLCC正全速赶赴沙特的延布港，预计可运回超过400万吨原油，以缓解因霍尔木兹海峡封锁所带来的能源供应影响。

中国散货船「润晨2号」曾于11日成功通过霍尔木兹海峡，但另一艘于12日高调打出「ALL CREW CHINA（全体中国船员）」标识的货柜船，仍在波斯湾遇袭。保险公司自上周四（12日）开始，拒绝再为通过该海峡的中资船舶提供战争险报价，令中国船只的通行量骤减。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
7小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
22小时前
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
00:40
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
6小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
2026-03-16 10:00 HKT
星岛申诉王|揭深圳私人影院 卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
04:18
星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 恋爱套餐 ¥1199推情欲飞行棋
放蛇直击
9小时前
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
影视圈
6小时前
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
生活百科
2026-03-16 16:52 HKT
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
家居装修
11小时前
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
投资理财
2026-03-16 15:40 HKT