伊朗局势︱内媒揭中国油轮绕道红海延布港载油回国细节 美伊开战后首艘4月抵福建

伊朗为报复美、以的联合军事行动，悍然封锁全球石油运输咽喉——霍尔木兹海峡，严重冲击全球能源供应链。为确保能源安全，中国超级油轮（VLCC）绕道红海从沙特阿拉伯运油。内地传媒「财新网」报道，招商轮船旗下的超级油轮（VLCC）「凯景」号，已成功从沙特红海港口延布港（Yanbu）装载220万桶原油，并已穿越曼德海峡，预计于4月初运抵福建，成为战事后首艘成功运油回国的中资VLCC。

报道指，霍尔木兹海峡周边港口的风险系数现已极高。原计划在阿联酋富查伊拉港装油的「凯景」号，便因该港早前遭伊朗袭击而被迫绕道。在「凯景」号成功探路后，旗下已有十多艘中国籍的VLCC正全速赶赴沙特的延布港，预计可运回超过400万吨原油，以缓解因霍尔木兹海峡封锁所带来的能源供应影响。

中国散货船「润晨2号」曾于11日成功通过霍尔木兹海峡，但另一艘于12日高调打出「ALL CREW CHINA（全体中国船员）」标识的货柜船，仍在波斯湾遇袭。保险公司自上周四（12日）开始，拒绝再为通过该海峡的中资船舶提供战争险报价，令中国船只的通行量骤减。