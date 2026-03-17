盟国变心？︱英加法德民调结果 讨厌特朗普觉中国更可靠占多数

美国传统盟友变心？一项涉及英国、德国、法国及加拿大的民意调查指，受访者认为中国较美国可靠，主要是不满美国总统特朗普的「美国优先」政策，使这些传统盟国的民众，越来越不信任美国。

年轻受访者对中国好感最高

美国政治新闻网站「Politico」与英国民调机构Public First合作，在2月6日至2月9日访问加英德法四国共1万多名成年受访者，调查结果于3月15日发布。

英美有民调显示，英、德、法及加拿大民众，认为中国的机械人及AI技术，领先美国。新华社

对于应该更靠近中国，还是特朗普治下的美国，加拿大、德国、英国和法国分别有57%、40%、42%和34%倾向中国，超过认为应依靠美国的比率。

加拿大有48%受访者、英国有42%受访者，认为政府应减少对美国的依赖，比率均高于认为要减少依赖中国。

Politico分析指，结果显示中国的供应链，令欧洲与中国的经济联系日益加深，未来极大地改变全球力量平衡。

民调指，美国的传统盟友的民众，不满特朗普的「美国优先」政策。美联社

相信中国AI、机械人领先美国

上述4个美国传统盟国的受访者中，约半数均认为中国正迅速成为更具影响力的超级大国，特别是介乎18岁至24岁的年轻民众，对中国的好感，较其他年龄段的受访者更高。

另外，在德国、加拿大、英国和法国的受访者中，分别有55%、54%、53%及50%认为，中国在电池技术、机械人和人工智能（AI）等前沿技术领域领先美国。

Politico指，民调结果显示，民意态度转变，主要是特朗普的政策造成。加拿大和德国的大多数受访者明确表示，与中国走得更近，是因为美国变得不再可靠，法国和英国也分别有38%、42%的受访者持同样的看法。