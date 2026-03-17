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福田口岸｜胆大女背囊藏10活蜥蜴闯关 关员凭X光机识破

即时中国
更新时间：16:15 2026-03-17 HKT
发布时间：16:15 2026-03-17 HKT

近日，在福田口岸旅检大堂，内地海关截获一宗旅客走私活体动物入境案件。一名女子将10只活蜥蜴藏于随身背包中，企图蒙混过关，最终被关员透过X光机检查识破，当场人赃并获。

X光图像异常 揭背包暗藏玄机

事发当日，涉事女子经福田口岸旅检通道入境，在进入海关监管区时并未作出任何申报。关员在对其行李进行X光机检查时，发现其携带的一个黑色双肩背包机检图像存在异常，遂立即将其截停作进一步查验。

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经检查，关员在该背包内一个白色大胶袋中，发现了10个独立的白色布袋。每个布袋内均藏有一只活体爬行动物，经点算合共10只。

该批活体动物随后被送往深圳海关动植物检验检疫技术中心进行鉴定，最终证实全部为「侏蜥属」（Riopa）蜥蜴。

内地海关重申，根据国家农业农村部及海关总署的相关公告，蜥蜴属于为禁止进境物品。海关提醒市民及旅客，切勿以身试法，违规携带或寄递该类物品入境，否则将被依法追究责任。

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