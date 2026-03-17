伊朗局势 ‧ 独家拆局︱学者谈中美最新角力：坚决避免伊朗问题 「祸水东引」

中美经贸谈判在巴黎结束，在一些问题上达成初步共识，同时伊朗战火无期，特朗普已表明要求推迟访华，目前中美关系处于甚么处境，《星岛头条》采访了三名内地著名学者作出点评。



南京大学国际关系学院院长朱锋对《星岛头条》表示，本轮中美经贸谈判对双方管控分歧、稳定经贸合作具有积极作用。当前谈判的主要挑战在于，美方将经贸关系过度安全化，需要理性看待中国发展，停止滥用关税以及在科技、产业、市场等领域对华施压。

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特朗普面临国内政治压力

他指出，特朗普计划于本月底访华，行程不确定性上升，主要原因并非中美关系本身，而是特朗普面临美伊局势持续升级、国内政治批评等多重压力，美国国内对总统此时出访也存在质疑。

朱锋表示，美方试图推动中方参与其主导的中东事务，包括要求中方派遣军舰等。中方立场明确，主张停火止战、重启对话，反对被转嫁责任，或承担美方行为引发的全球油价上涨等后果，坚决避免 「祸水东引」。



中国社科院政治学研究所研究员房宁对《星岛头条》表示，中美双方互有需求。中方希望美方减轻「贸易战」压力，放松高科技管控。美方希望中国购买更多美国产品尤其是飞机和农产品。美方尤其要求中国放松稀土等特殊矿产品管控。这是在巴黎举行的两国经贸会谈面对的主要问题。

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房宁指出，巴黎会谈本来是为特朗普总统访华做最后准备。但从目前情况看，特朗普访华有可能推迟。从美方看，伊朗战事依然紧张，三军总司令可能无暇外访。从中方看，在美国发动对伊朗大规模打击的档口邀请对方总统访问未必合适，伊朗毕竟是「上合组织」成员，与中国关系友好。

建立常态化机制处理双边贸易与投资

上海复旦大学国际问题研究院院长吴心伯对《星岛头条》指出，巴黎中美经贸谈判在前期积极沟通的基础上达到了预期成果，这对进一步稳定中美经贸关系、扩大双边经贸合作具有积极意义。



在他看来，此次谈判最大亮点之一，是建立常态化机制处理双边贸易与投资问题，同时把推动双向投资放到与贸易同等重要的位置。他坦言，此前中美经贸磋商大多停留在谈判、磋商层面，算不上常态化工作机制。而且贸易问题不能孤立解决，结合投资问题才能妥善处理，例如美方关切的对华出口增长、贸易不平衡等问题，鼓励中国对美投资就能有效缓解。因此，双方成立贸易与投资工作机制，是水到渠成的事情。

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谈及美方301调查与关税手段，吴心伯表示，美方虽仍在打关税牌，但中方早已具备反制意愿与能力，关税问题其实已经越来越不重要。如今更值得关注的是美国对华技术遏制、千余家中国企业被列入实体清单制裁等问题，这类制裁还牵扯到企业在美投资经营，是亟需推动解决的重点。



此外，他透露，特朗普访华行程大概率会推迟，主要因美方要优先处理伊朗局势。美国仓促对伊朗开战，未料战争进程超出预期，战争升级与长期化对美国政治经济形势，以及特朗普今年的中期选举非常不利，所以他不得不优先处理这个问题。相信应该不会推迟太久，但具体推迟时长还要看美伊冲突走向，这并非美国所能控制。



《星岛》驻京记者 杨浚源