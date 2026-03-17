胖东来小方糖戒指｜「1卡钻戒平替」售¥169 时隔3个月补货再掀抢购潮

内地连锁百货「胖东来」一款早前因被誉为「1卡拉钻戒平替品」而在网上爆红的「小方糖」戒指，近日被发现已悄然重新上架，再度引发抢购热潮。据悉，该戒指售价依然为169元（人民币，下同），但新增了每人限购五只的规定，二手市场亦随即涌现大量代购。

售价不变 仅于少数门市有售

近日，多名河南网民在社交平台发文，指在胖东来商场的珠宝专柜，再次看到该款「小方糖」戒指的身影。内地传媒其后向胖东来多间分店核实，客户服务职员均证实消息，指该款戒指已于数天前补货，款式、价格及材质与之前完全一致，惟目前仅于少数门市有售。

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该款戒指早前因其酷似钻戒的精致外观，加上仅售169至200元的亲民价格，在社交媒体上迅速走红，被网民戏称为「1卡拉钻戒的完美平替」，一度引发抢购潮至全线断货。

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二手市场现炒风 代购费10元起

随著「小方糖」戒指重新上架，内地二手买卖平台再次涌现大批代购商。据悉，大部分代购商会在原价169元的基础上，加收约10元的「跑腿费」，速递费用则另行计算。尽管需要加价购买，但其代购帖文下仍有大量网民留言查询，反映市场需求依然炽热。

实为「莫桑石」非真正钻石

据了解，「小方糖」系列饰品并不是胖东来自有品牌商品，而是联营商品，品牌名实际为「波凡帝」，其自带的鉴定证书显示，该戒指材质为「莫桑石」，品名为「925银合成碳硅石戒指」，并非真正意义上的「钻戒」。

