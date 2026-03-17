老翁刮花法拉利赔「身家」¥163 车主举动掀热话︱有片
更新时间：11:20 2026-03-17 HKT
发布时间：11:20 2026-03-17 HKT
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撞车后不顾而去例子比比皆事，但《河南青年时报》昨日报道，一名网民分享好友法拉利座驾被撞经历，竟感动无数网民。
网民表示，好友是一名超跑法拉利车主，早前将车泊在路边时，一名老伯骑著三轮车时不小心撞到法拉利，车身被刮花。惟老伯未有不顾而去，而是选择原地等待车主。
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据车主介绍，大爷不知道车值多少钱，掏出了身上仅有的163元（人民币）赔偿，当知道真实车价后，大爷又拿出了4棵橄榄菜。不过车主最终趁老伯驾三轮车离开时，将钱悄悄扔回车厢，自己只收下橄榄菜。
事件即时引起网民热议，有人更大赞二人的举措，不过亦有人质疑是否有摆拍成份。网民意见：
肥宁：这波我只先说车主是一个善良的人。
网聚思想：豪车有价，善良无价。
黄卫国Edward：对对，以后谁撞法拉利配个菜头就行了，车主不乐意就网暴他
忧郁的琪宝宝：正能量
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