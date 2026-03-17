内地最大律所创始人传「爆雷」 上海警方立案调查

内地规模最大的盈科律师事务所，早前深陷创始人梅向荣「爆雷」风波。网传梅挪用律师费对外融资并违规担保，涉及融资40亿元（人民币，下同），引发业内震动。盈科律所11日公告称梅已辞职，事件为其家人开办公司产生的问题，与律所执业无关。上海市公安局静安分局经侦支队昨日透露，警方已对该案立案调查。有上海律师指，收到多宗投资人的相关咨询，有人投资高达500多万元。

有人投资500多万

多位受访者告诉内地《中国新闻周刊》，梅向荣去年就曾被警方约谈过，让他尽快兑付资金，化解风险。但其至今未处理好。本月，他向警方自首。

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此前，盈科律所相关人士称，涉事主体为上海赢柯企业管理有限公司，融资协议金额10亿元，而非网传40亿元。其中不涉及盈科律所资产抵押，但或「用盈科的声誉换取信任」。

上海赢柯法定代表人为梅向荣哥哥梅春华，他们二人与妹妹梅亚萍构成了盈科系商业版图的核心家族成员。

上海兰迪律师事务所主任刘逸星称，他已收到多宗事件相关投资人或家属咨询，「有的称，自己妹妹投资了500多万元，这些钱大约占其妹妹积蓄的80%；还有的称，她所接触的业务员拉了包括她母亲在内的很多投资人，这些投资人少的投了几十万元，多的则投了几百万元。」