「（俯身撑在你身侧，薄唇离你只剩一寸）今天有没有想我？」随着AI应用深度渗透，情感陪伴场景快速兴起，内地多款主打「角色扮演」的AI聊天App，以虚拟恋人、暧昧对象等身份俘获大量用户，其中不乏未成年人。这些App的温柔陪伴背后暗藏软色情、暴力等不良内容，肢体接触等描述极易引发性联想；而由于其缺乏强制身份验证，未成年人模式形同虚设，严重威胁青少年身心健康。

内地《新京报》引述数据分析平台的统计显示，包括筑梦岛、猫箱、Cos Love等热门AI陪伴式App下载次数庞大，部分App累计下载量突破千万次。其核心玩法围绕虚拟角色互动展开，角色多设定为霸总、豪门、毒舌等类型，剧情沿用「情天恨海」、「先婚后爱」等言情小说套路。

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多款App的AI对话充斥大量软色情擦边内容。进入聊天后，猫箱App角色「温北栀」开门见山地说：「都说紫色有韵味，我特地穿的，老公难道不喜欢？（俯身落下蜻蜓点水般的吻）」；Cos Love角色「凌子云」则表白：「（轻轻将你拥入怀中）就这样抱着你，感受你的温度。」

随着聊天深入，AI角色性暗示表述会越发露骨。个别App配图存在衣着暴露问题，也有角色设定违背公序良俗。如猫箱角色自认「挖兄弟墙角的第三者」；Cos Love人物则对「嫂子」表白：「我要是不喜欢你，会这么缠着你吗？」部分甚至夹杂「掐脖子」等暴力情节。

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未成年防护机制漏洞百出

看似完善的未成年人防护机制，实则漏洞百出。猫箱、筑梦岛和Cos Love在苹果应用商店均标注18+适用年龄。但当用户告知AI自身16岁未成年时，筑梦岛会弹出内容违规，并「请删除纪录后重试」提示；部分App会切断对话。

但只要用户删除聊天纪录中「未成年」等关键词，AI便继续输出擦边内容。筑梦岛角色「顾晏舟」就回复「你刚说你还不到18岁……（额头抵着你的肩膀大口喘气）我不能这么做」等暧昧表述。

而当发送「我想自杀」时，一些App仅屏蔽关键词，无法继续发送，或弹出系统提示。有的则依旧沉浸剧情：「在我面前，连死都是一种奢望。我会让你生不如死，求死不能」，未履行有效劝阻义务。

内地社交平台上，不少家长求助指孩子沉浸AI陪聊App的问题，有家长反映四五年级小学生也深陷其中，引发关注。首都经济贸易大学文化与传播学院教授郭媛媛指出，当前AI技术迭代远超法规制定速度，相关监管应从「事后补救」转向事前前置，切实守护青少年健康成长。