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经济下行？︱太昊陵庙会网红摊位 22年创¥98万天价今只值¥27万

即时中国
更新时间：21:59 2026-03-16 HKT
发布时间：21:59 2026-03-16 HKT

全国持续时间最长的河南周口淮阳太昊陵庙会，曾单日创出约82.5万人参拜的纪录，在2022年，网红摊位拍卖价最高达98万元人民币，但在经济下行的情况下，今年庙会最贵的摊位只拍出27万元，缩水近七成。

面积90呎将卖猪脚

极目新闻报道，16日，太昊陵庙会拍卖今年198个摊位，当中最贵一个摊位拍出27万元。得主张生表示，将会在摊位卖猪蹄。

张先生表示拍得的摊位面积约9平方米（约90呎），该位置22年时曾拍卖出98万元天价，23年则拍出41万元的价格。

张先生称，他是淮阳当地人，线下拥有数十家门店，主营业务就是售卖麻辣猪蹄，预期30天庙会摊位能实现盈利。

太昊陵，是为纪念「三皇之首」太昊伏羲氏而修建的陵庙合一的大型古建筑群。太昊陵庙会于每年农历二月初二至三月初三举行，有「中国第一庙会」之称。

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