广州长隆︱骑士表演爆惊险意外 女子堕马遭拖行︱有片

广州长隆野生动物世界发生意外，据悉事发于周日（15日），园区内的骑士剧场表演期间，疑似有马匹受惊，有人员被拖行。网上流出影片显示，一匹马在场地中央跳跃、奔走，一名身穿演出服装的女子疑似从马背摔下，并被拖行、翻滚。随后，数名身穿演出服装的人员上前帮助，才将女子与马匹分开。

网上流出意外发生的一刻。

网上流出意外发生的一刻。

网上流出意外发生的一刻。





内地红星新闻周一（16日）报道，广州长隆野生动物世界职员表示，跌落马背且被拖拽的是演艺人员。经过现场医生的检查，该演艺人员身体状况良好，没有大碍。



此外，该工作人员还表示，演出现场围栏内都是演艺人员，该剧场没有游客到里面的环节。但对于引发此事的具体原因，其表示「不方便详细阐述」。



据公开信息，该剧场为广州长隆野生动物世界在今年2月开放。园方在介绍中称，该剧场呈现马术表演。