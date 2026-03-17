珍惜生命︱湖南医院研究生堕江亡 涉嫌施压导师停诊 调查组开展工作

湖南长沙中南大学湘雅医院一名2023级孙姓女研究生，近日被证实堕江身亡，事件引发社会广泛关注。据报，该名研究生在失联前曾于网上发布疑似遗言，内容直指其谷姓导师安排的任务，严重影响其正常的规培医生工作。官方最新消息证实，涉事的谷姓导师目前已被院方暂停门诊工作。

遗言控诉工作压力 官方成立联合调查组

事发于近日，该名孙姓研究生突然失联，其后网上流传一则疑似由她发布的帖文。文中写道：「上完最后一个夜班了，后续病人可能要拜托各位」，并提及因其导师、神经内科副主任谷某某所安排的额外任务，导致其规培工作受到严重影响，字里行间流露出巨大压力。

至3月16日，湖南省卫生健康委员会发布通报，确认失联的孙同学已不幸堕江身亡。通报称，中南大学及湖南省卫健委高度重视事件，已迅速成立联合调查组，将针对网上流传的相关情况，依规依纪依法展开深入调查。

涉事导师被暂停门诊

事隔一日，内地传媒发现，在中南大学湘雅医院的小程序预约挂号系统上，已无法搜寻到谷某某医生的门诊服务。医院工作人员其后确认，谷某某医生目前已经停诊。不过，当被问及停诊是否与孙同学堕江事件有关时，该工作人员则表示不清楚。

此外，湘雅医院纪委监察办公室在回应传媒查询时表示，针对孙同学的事件及相关网络传闻，院方正在处理当中，一切将以官方网站公布的情况为准。

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