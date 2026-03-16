3‧15晚会︱¥199桂林六天游旅行团内幕 3日七个购物点 导游威胁唔买无住宿

消费者贪平参加超平价旅游团，随时贴钱买难受。近日，内地「极目新闻」记者假扮团员，参加一个从河南濮阳市出发的199元（人民币）桂林六日游旅行团，揭发旅行团的种种以软硬兼施的手法，要求团员购物。昨日（15日），官方即时通报处理详情，查处涉违规行为。

报道指，当日报团的多为老年人。行程中购物点密集，三天被安排七个购物点，有时天不亮就要出发。行程中，销售人员不时以夸大功效、威逼利诱游客消费，甚至还出现了以「不购不安排住宿」，要挟游客购物；更有导游变身推销员，在大巴车上违规兜售商品。

6日旅行团宣传海报标榜团费仅199元人民币。

事件即时引起网络关注，桂林市旅游发展综合监管办公室即组织公安、文旅和市场监管等部门展开联合调查。



经初步核查，报道中提及的组团社为河南省豫中旅国际旅行社有限公司濮阳分公司，地接社为广西广游国际旅行社有限公司，地接导游为孟某某。组团社涉嫌的违法违规行为，将按属地管辖原则，由河南省旅游行政主管部门依法查处。



桂林市文旅部门已对涉事地接旅行社、导游进行立案调查；市场监管部门已分别对7家涉事购物店进行调查取证；公安机关已对购物店销售人员牛某某立案。