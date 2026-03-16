3‧15晚会︱香港包装「洗底」变洋货 国产保健品出厂价不足20元卖899元

香港成保健品造假「洗底」中转站！具抗氧化功效的「辅酶Q10」、有「长寿维他命」之称的麦角硫因，多款在内地出售的保健品对外标榜「美国原装」、「保税仓发货」，实为广东工厂生产，经香港等地完成「跨境游」再回流内地，摇身一变卖出天价。

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「在我们厂做货，我们保证帮你办理所有的手续，可选择在香港交货，甚至直接保税仓交货。」内地红星新闻近期暗访惠州市鑫福来实业发展有限公司，公司负责人坦言为多款「洋保健品」做代加工。

整个「洗底」仅需35到40天：内地工厂生产散装裸粒后，以原料名义申报出境，专门送至香港合作厂进行包装。全套「进口文件」可花2至5万元（人民币，下同）购买，可定制美国、新西兰等地，而香港的包装成本仅约每瓶4元，却能让国产货变成「洋货」。

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最平2万买「进口文件」

据报，有产品在内地的出厂价不足20元，终端售价却最高暴涨近45倍，直达899元。内地律师指出，厂商通过境外注册空壳公司、购买商标、办理清关手续，将普通国产货包装成进口保健品，属于欺诈。涉事工厂昨日被媒体举报，当地监管部门回应将开展核查。