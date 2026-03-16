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3工程院院士遭除名 均为军工专家

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更新时间：08:47 2026-03-16 HKT
发布时间：08:47 2026-03-16 HKT

中国工程院官网「全体院士名单」近日更新显示，3名曾任职军工集团的中国工程院院士，简历被撤下。3人分别是中国工程院原副院长吴曼青、赵宪庚，中国航天科工集团原副总经理魏毅寅。

公开资料显示，三人分别于2009、2011、2019年当选工程院院士。61岁的吴曼青是雷达技术专家，成功研制空警500预警机雷达。吴是中共十八届中央候补委员，曾任「社会安全风险感知与防控大数据应用」国家工程实验室主任，2018年起任中国电子科技集团总经理，2022年7月任中国工程院副院长，去年6月卸任。

72岁的赵宪庚是核专家，曾参与主持国家多项大型实验和国防重大任务。赵曾任中国工程物理研究院院长，是中共十七、十八届中央候补委员，2016年递补为中央委员。63岁的魏毅寅是导弹制导控制专家，曾任中国航天科工集团有限公司副总经理。

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