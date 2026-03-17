「鹿哈」黑心牛肚事件赔27亿元？ 消费者成功维权获厂商退款

内地一名因模仿男星鹿晗而走红、坐拥逾千万粉丝的网红「鹿哈」（本名凌达乐），近日卷入严重食品安全风波。其在直播间热销的即食牛肚（毛肚），被媒体踢爆生产工场卫生环境极其恶劣，甚至涉嫌违规使用化学品「双氧水」加工。由于「鹿哈」曾在直播间作出「假一赔三」的承诺，按其惊人销量计算，他个人可能面临高达26.9亿元人民币的天价赔偿。

「假一赔三」承诺或致天价索偿

16日，涉事的凌达乐客服回应称，针对近期网络上关于膳小丫千层肚产品的相关讨论，公司为更好保障消费者的购物体验，在相关核实期间，决定先行为从凌达乐处购买该产品的用户办理垫付退费，并在退费基础上给予三倍订单金额的额外补偿，消费者提供相关信息后，将在7个工作日完成退款和关怀补贴发放。

工场环境骇人 烟灰落地照加工

据《中国食品报》报道，凌达乐带货的膳小丫贡菜千层肚加工环境恶劣，工厂内清洁区、一般作业区、人流、物流多个生产区域交叉污染，工作人员在蒸煮毛肚时肆意抽烟，牛肚被放置在破损的环氧树脂地面冷却。

此外，调查亦指产品在泡发过程中，涉嫌违规使用双氧水进行「美白」，惟其包装上的配料表并未申报相关添加剂。

恶搞韩团走红 曾自称月入500万

现年25岁的凌达乐，早年因外貌酷似艺人鹿晗而备受关注。他其后更与多名同样以模仿知名艺人为卖点的网红，组成「山寨男团」ESO，以恶搞韩国偶像团体EXO的模式迅速窜红，一度自称月收入高达500万元人民币。其后，他因忧虑法律风险而宣布改用本名，并转型主力在网上直播带货。

公司回应：网传销量太夸张

事件曝光后，其销量纪录成为焦点。有数据显示，该款牛肚在单一平台的累计销量接近3000万单。若根据「鹿哈」在直播间「假一赔三」的承诺，以每单约29.9元的价格计算，其赔偿总额恐高达26.9亿元人民币（约30.5亿港元）；若按部分情况下的「假一赔十」承诺，金额更将攀升至天文数字。

3月16日，凌达乐社交平台橱窗显示，已经没有「膳小丫毛肚贡菜」相关产品信息。

湖南都市频道风芒新闻16日报道，涉事的凌达乐公司负责人回应称：涉事产品仅带货1个月，销售约8万单，网传说法太夸张。

目前，涉事的生产商已被南充市监管部门勒令停产整顿，并立案调查。凌达乐所属公司回应称，已在第一时间联络生产方，正等待官方的检测结果及调查报告，再作下一步处理。事件再次引发公众对网红直播带货产业链中，产品质量监管问题的广泛忧虑。

北京市京师（武汉）律师事务所合伙人王钊律师指出，消费者购买了不符合食品安全标准的膳小丫毛肚，有权依法向生产者（四川川牛福食品有限公司）、销售者（膳小丫品牌方）、带货主播（若有过错）、电商平台（若有过错）中任意一方或多方索赔。

赔偿可分两部分。一是实际损失赔偿：返还消费者购买毛肚的全部价款；若因食用问题毛肚造成人身损害（如腹痛、腹泻等），还需赔偿医疗费、误工费等实际损失。二是惩罚性赔偿：消费者可要求支付价款10倍或损失3倍的惩罚性赔偿金；若购买价款较低，增加赔偿的金额不足1000元的，直接按1000元主张。