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「增肌神药」竟含马用兽药 健美女注射后变「鹅公喉」

即时中国
更新时间：19:25 2026-03-15 HKT
发布时间：19:25 2026-03-15 HKT

内地近年掀起健身热潮，惟中央电视台近日报道，有不法商人借机在网上标榜「科技健身」，大肆兜售所谓「增肌神药」，声称效果为自然健身的三至五倍。经调查后发现，该类产品实为在内地未获批准销售的合成代谢类固醇（Anabolic Steroids），部分甚至是在全球范围内均未批准用于人体的兽药，对使用者健康构成严重威胁。

用药后现男性化特征

报道引述一名上海健身爱好者小陈的个案。她为备战健美比赛而进行高强度训练，因体力透支，其教练遂暗示她可走「捷径」，使用一种名为「美替诺龙」（Metenolone）的类固醇针剂，以帮助肌肉恢复，并声称「完全没有副作用」。

小陈使用药物后，肌肉量虽在短期内激增，但随之而来的是身体的严重不良反应，包括长出喉结、声音变粗等男性化特征，令她痛苦不堪。小陈最终选择报警求助，相关案件目前已进入检察机关审查起诉阶段。

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产品无中文标示 未获销售批准

央视记者调查发现，该类「科技健身」的核心产品均为合成代谢类固醇。记者透过微信向一个名为「Cn健身」的帐号购入一套三瓶装的进口「增肌组合」，发现产品包装全无中文标示，生产商及经销商地址亦标示不全。

经送往实验室检测，结果证实三瓶产品均含有合成代谢类固醇物质，包括宝丹酮十一烯酸酯（Boldenone Undecylenate）、环戊丙酸睪丸酮（Testosterone Cypionate）及去氢甲睪酮（Dehydrochloromethyltestosterone）。检测专家指出，这三种物质在中国均未获国家药监局批准上市，属非法药物。

「神药」竟为马用兽药 专家警告或致命

更令人震惊的是，其中被检出的「宝丹酮十一烯酸酯」，在全球范围内均未获批准作为人用药物。专家温尧林指出，该物质在美国仅被批准为马用的兽药。

他严正警告，兽药是为特定动物设计，从未经过人体临床试验以验证其安全性及有效性。若人类使用，可能导致严重的毒副作用、器官损伤，甚至存在致命风险，呼吁市民切勿轻信网上不实宣传，胡乱购买及使用来历不明的药物。
 

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