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港珠澳大桥｜粤港两地牌车暗格藏419条私烟 X光下无所遁形断正｜有片

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更新时间：16:00 2026-03-15 HKT
发布时间：16:00 2026-03-15 HKT

港珠澳大桥海关近日再破获走私香烟案。本月6日，海关人员在出境客车通道执勤期间，透过X光检查车辆，发现一辆粤港两地牌私家车的影像有可疑之处，随即对该车进行截查。

仪表板、车门等多处有暗格

经海关人员仔细搜查后，最终在该车的仪表板、车门、底板及车尾箱等多处，揭发经精心改装的暗格，并在暗格内起出大批「双喜」牌未完税香烟，合共419条，总计83,800支。

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海关方面重申，根据国家《烟草专卖法》规定，烟草属专卖品，其生产、销售及进出口均受国家严格管制，必须持有由国务院烟草专卖行政主管部门签发的许可证方可合法出口。海关将继续加强口岸监管，严厉打击各类走私违法活动。

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