小红书被爆充斥儿童软色情 尿片广告亦「踩界」

内地社交平台「小红书」近年深受年轻人追捧，惟官媒近日揭发，该平台存在大量儿童「软色情」内容，不但向未成年用户推送带有色情意味的小说及图片，其互动功能更夹杂猥亵提问，甚至连儿童纸尿裤的广告亦疑「踩界」，引发社会对网络平台保护未成年人机制的广泛忧虑。

未成年用户收不雅资讯

据「江苏新闻」报道，下载量接近300亿次的小红书，用户注册时无需实名认证。该媒体记者测试时，轻易便能将个人资料设置为15岁女性，其后平台竟向此未成年帐户推送不少含色情擦边内容的小说及图片。

报道指出，在今年全国「两会」上，政府工作报告已强调需「加强网络内容建设和管理」，亦有人大代表警示，须警惕社交媒体向未成年人推送软色情等有害资讯。

律师指或触刑法

平台上一项名为「你问我答」的互动功能，尤其受未成年学生欢迎。然而，在一些标示著「初中女生随便问」的帖子下，评论区充斥著大量针对未成年女生的不当提问，内容涉及生理期、内衣穿搭，甚至索要身体部位照片等。一名自称初一的女生表示，发帖本意是为了交友，却收到大量不堪入目的骚扰私信。

对此，江苏苏博律师事务所主任律师吴波分析，若被提问者的确是未成年人，此类线上骚扰行为足以触犯行政法规，情节严重者更可能构成刑事罪行。他指出，成年人若在回复中索要私密照片或以言语挑衅，均可能构成猥亵罪。

专家忧价值观扭曲

除了互动功能，平台亦有部分用户为求商品销量或吸引流量，让儿童穿上成人化服饰或摆出性感造型。报道更点名指出，有儿童纸尿裤的推广内容，竟展示儿童模特儿仅穿尿裤的裸露图片，被其他用户直斥为「擦边」、「性化儿童」。

吴波律师认为，这类内容涉嫌儿童软色情，应采取「零容忍」态度。南京师范大学家庭教育研究院副院长殷飞则表示，监护人为引流而拍摄此类照片，不仅涉嫌侵害未成年人权益，更会对儿童的价值观形成造成不良影响。

有网民曝光，部分成年用户为博取流量，会冒用未成年人身份参与互动，或打扮成低龄儿童发布「擦边」图文。

教育专家殷飞警告，此类「成人世界幼稚化」的行为，是利用儿童软色情作噱头，以满足部分人士的不良癖好。他忧虑，一旦这种模式形成产业渠道，或会引申出不良的犯罪链条，社会应从心理层面给予足够重视，平台及主管部门必须严加管制。

除了进一步完善法规外，律师建议，在监管上可采取「普通人标准」来甄别儿童软色情等不良内容。