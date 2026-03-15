3‧15晚会︱连锁便利店美宜佳被指假烟重灾区 内媒暗访10间店全部中招

美宜佳为国内知名连锁便利店，全国分店超过4万间，近日有大量网民反映从美宜佳买到「假烟」。有的网民甚至直指美宜佳为「假烟聚集地」，甚至调侃其有「自己的卷烟厂」。



广东网络广播电视台立财经报道，早前从中国烟草集团旗下的广州市二十支商业连锁有限公司建设三马路直营店处购买「利群」、「煊赫门」、「纯境」及「经典1906」共4款香标（内地又称卷烟），对比此前在美宜佳便利店购买的同款香烟，发现部分包装有明显差异。

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事后向烟草专卖局进行举报。在该局的鉴别咨询登记表上，工作人员在4包香烟的鉴别结果上标注「假」。



立财经总结调查组在广州、佛山、东莞三个地市的暗访结果，在10家美宜佳便利店均购买到问题香烟。结合执法情况，从上述10家美宜佳便利店中，烟草专卖局最少查出的问题香烟854包。



报道揭发事件后，美宜家总部客服表示，总部已经在积极跟进此事，目前已对全国4万家门店进行「拉网式」排查，如果发现有问题的门店会立即停业处理。针对于被爆售卖假烟的门店，客服表示，公司对这种售假行为零容忍严处罚，如果情况属实会从严追责，终止合作。