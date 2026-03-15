Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江苏躁男女伴前攞威？ 「金刚腿」踢机械人出电梯代价¥4500︱有片

即时中国
更新时间：11:05 2026-03-15 HKT
发布时间：11:05 2026-03-15 HKT

男子有女伴在旁，无时无刻想表现自己？上周四（12日），江苏发生一宗人类袭击机械人事件。当地一间酒店内，配送机械人进行送餐任务时，按程序进入电梯，遭电梯内一名男子突然抬脚猛踹。电梯闭路电视拍下整个过程，

相关新闻：机械人进驻深圳戏院街头 卖爆谷咖啡各显神通

闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。
闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。
闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。
闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。
闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。
闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。

影片所见，电梯内有多名乘客，一名正搭著身旁女子肩膊的男子看到机械人打算驶入电梯，男子突然施「金刚腿」踢倒机器人。搭客见状都笑起来，有人更急急按下关门掣，但电梯门一直未有关上。工作人员随后到场扶起机械人。

有指，机械人倒地后，机械臂仍紧护餐盒，还不断播放求助录音「请帮帮我」，被扶起后就再说出「谢谢你」。经重新规划路线后完成任务。男子最终因故意损坏酒店财物被索赔4500元人民币维修费（外壳破损及传感器偏移），并公开道歉。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
20小时前
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
生活百科
11小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
15小时前
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇闻趣事
4小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 10:30 HKT
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
17小时前
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
投资理财
6小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
时事热话
2小时前