江苏躁男女伴前攞威？ 「金刚腿」踢机械人出电梯代价¥4500︱有片

男子有女伴在旁，无时无刻想表现自己？上周四（12日），江苏发生一宗人类袭击机械人事件。当地一间酒店内，配送机械人进行送餐任务时，按程序进入电梯，遭电梯内一名男子突然抬脚猛踹。电梯闭路电视拍下整个过程，

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闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。

闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。

闭路电视拍下男子踢倒机械人的画面。

影片所见，电梯内有多名乘客，一名正搭著身旁女子肩膊的男子看到机械人打算驶入电梯，男子突然施「金刚腿」踢倒机器人。搭客见状都笑起来，有人更急急按下关门掣，但电梯门一直未有关上。工作人员随后到场扶起机械人。

有指，机械人倒地后，机械臂仍紧护餐盒，还不断播放求助录音「请帮帮我」，被扶起后就再说出「谢谢你」。经重新规划路线后完成任务。男子最终因故意损坏酒店财物被索赔4500元人民币维修费（外壳破损及传感器偏移），并公开道歉。