Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏宁创办人传奇落幕 资产清零抵债2300亿

即时中国
更新时间：09:50 2026-03-15 HKT
发布时间：09:50 2026-03-15 HKT

一代大佬落幕！今年开春，南京市中级人民法院判决出炉，昔日「线下零售之王」苏宁创办人、现年63岁的张近东个人资产清零，其持有的38间苏宁系企业股权全部无偿转让。这个背负2387.12亿（人民币，下同）债务的商业传奇，就此正式谢幕。

根据公告，苏宁易购及其关联方涉及的2387.12亿元全口径债务，其重组方案已全部执行完毕。张近东作为连带担保人，其个人股权、房产、金融资产及收藏品已通过司法拍卖或协议转让处置完毕，所得全额偿债，个人资产彻底清零。

1990年，27岁的张近东创立苏宁家电。凭借反季囤货、低价让利等策略，苏宁从南京街头一个小空调门市部起步，逐渐打破国营商场垄断。2004年苏宁电器登陆深交所，成为家电连锁第一股，市值站上百亿台阶。2010年前后，苏宁年销售额登顶中国家电零售榜首，张近东跻身江苏首富。

然而站在互联网转型十字路口，苏宁因线下门店冗余、线上能力不足逐渐掉队。此后张近东屡次跨界金融、地产、体育、文创、科技、视频、快递，但各领域无一形成协同，全部成为吞金黑洞。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
23小时前
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
18小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
14小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 10:30 HKT
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
02:53
伊朗局势｜革命卫队指挥官提结束战争2条件：收回所有损失、美国离开波斯湾｜持续更新
即时国际
4小时前
津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产
02:40
津中老师患癌 太太众筹违法否？大律师：道德上应先变卖家产 教育局称重视操守 校方正跟进
社会
14小时前
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
15小时前
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
海外置业
19小时前
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
01:54
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
影视圈
18小时前