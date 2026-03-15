苏宁创办人传奇落幕 资产清零抵债2300亿

一代大佬落幕！今年开春，南京市中级人民法院判决出炉，昔日「线下零售之王」苏宁创办人、现年63岁的张近东个人资产清零，其持有的38间苏宁系企业股权全部无偿转让。这个背负2387.12亿（人民币，下同）债务的商业传奇，就此正式谢幕。

根据公告，苏宁易购及其关联方涉及的2387.12亿元全口径债务，其重组方案已全部执行完毕。张近东作为连带担保人，其个人股权、房产、金融资产及收藏品已通过司法拍卖或协议转让处置完毕，所得全额偿债，个人资产彻底清零。

1990年，27岁的张近东创立苏宁家电。凭借反季囤货、低价让利等策略，苏宁从南京街头一个小空调门市部起步，逐渐打破国营商场垄断。2004年苏宁电器登陆深交所，成为家电连锁第一股，市值站上百亿台阶。2010年前后，苏宁年销售额登顶中国家电零售榜首，张近东跻身江苏首富。

然而站在互联网转型十字路口，苏宁因线下门店冗余、线上能力不足逐渐掉队。此后张近东屡次跨界金融、地产、体育、文创、科技、视频、快递，但各领域无一形成协同，全部成为吞金黑洞。