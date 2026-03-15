中国观察：「烤串」学院招生 重构年轻人职业认知

近日，全国首间烧烤产业学院在岳阳正式招生，短短两天就接到数十个查询电话，有食肆师傅前来深造，也有高中毕业生计划学成创业。这一火爆场景，反映出就业困境与AI时代双重背景下，内地年轻人职业选择的巨大转向：放弃盲目追逐「白领」光环，转而深耕一技之长，成为越来越多人的现实选择。

近期不少专家及研究报告均指出，传统白领岗位成为AI冲击的主要目标，文案、数据处理等重复性、标准化工作可被AI快速替代，而依赖实操技能与线下互动的手作类岗位，却因AI难以突破的技术短板，成为AI就业逆风下的最佳「避风港」。

岳阳烧烤学院并非简单的技能培训，强调构建「理论+实训+跟店」的一条龙培养模式，学员不仅能掌握炭火烤制、食材腌制等「烤串」技艺，还能学习经营管理知识，毕业后可获得职业技能证书，甚至实现学历提升。这种培养方式，让手艺人不再是「低学历、低收入」的代名词，也让年轻人看到，深耕一门手艺，同样能获得体面收入与职业尊严。

AI时代的到来，不仅没有否定手作与实操技能的价值，反而凸显了其独特优势。烧烤、陶艺、皮具制作等手作技艺，依赖手感、经验与情感表达，这些都是当前AI无法复制的人类核心能力。岳阳烧烤学院的招生热潮，并非个例，近年来手工体验课程、非遗技艺培训的兴起，都说明年轻人正在重新认识手作的价值，在指尖的创造中寻找职业归属感。

当然，这离不开家长及社会的理解与支持。当社会不再标签化职校、技校，不再将「白领」作为衡量成功的唯一标准，当每一门手艺都能得到尊重、每一个努力的人都能获得认可，年轻人才能真正摆脱束缚，人尽其才、才尽其用。这样的社会才更健康、更有活力。

纪晓华