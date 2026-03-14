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国航北京直飞平壤时隔6年复航 首班本月30日起飞

即时中国
更新时间：15:00 2026-03-14 HKT
发布时间：14:59 2026-03-14 HKT

中国国际航空北京至平壤直飞航线将时隔6年复航。

据韩联社报道，中国外交部门和航空业界相关人士13日透露，中国国际航空北京至平壤直飞航班（CA121）将从3月30日起恢复运行。机票目前可通过国航官网和携程等旅游平台预订，起价为2040元人民币。

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根据说明，航班还将于下月6日、13日、20日、27日等日期执飞，为每周一班的定期航班。3月30日航班将于当天上午8点5分从北京首都国际机场起飞，飞行1小时55分钟后，于上午11时（平壤时间）抵达平壤顺安国际机场。

根据观察者网报道，14日查询国航官网、携程官网，已经都可查到相关机票资讯。

据悉，中国国航北京至平壤航线，从2020年1月起因新冠疫情防控措施暂停运行，此次时隔6年重启。之前北韩高丽航空已于2023年8月重启平壤至北京航线，每周执飞两班；北京至平壤的双向国际旅客列车也已时隔6年恢复运行，显示陆朝之间正在加速扩大人员往来。
 

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