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国宝网上公然兜售标价¥36666元 倒卖文物疑犯被刑拘

即时中国
更新时间：12:38 2026-03-14 HKT
发布时间：12:36 2026-03-14 HKT

内地二手交易平台竟成国宝文物销赃渠道。山西省长治市近日有网民揭发，疑似多年前被盗的国家级保护文物构件，竟在二手平台「闲鱼」上被公然标价售卖。长治市当局高度重视，证实确有两处文保单位的构件早年被盗，并迅速采取行动。目前，涉嫌售卖文物的疑犯已被公安机关刑事拘留，案件正在深入调查。

网民揭发「元明琉璃」标价三万六

据网上流传的截图显示，一个在「闲鱼」平台的商家，上架了一套标示为「元明时期三彩琉璃屋脊龙纹构件」，标价高达36,666元人民币。商品描述称其「保存不错，有正常年代感」，适合古建收藏或装饰。

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有眼利的网民认出，该套琉璃构件与国家重点文物保护单位、平顺县夏禹神祠多年前被盗的正脊琉璃极为相似，随即向当局举报。

当局证实两处古庙文物早年被盗

长治市文化和旅游局于上周六（14日）凌晨发布通报，证实事件。通报指，经核查，平顺县夏禹神祠（国保单位）正殿东侧的脊筒，确于2013年被盗；此外，上党区东泰山庙（省保单位）的一件「螭吻」琉璃构件，亦早于1998年失窃。

当局表示，接到线索后高度重视，公安机关已迅速立案，并成功将涉嫌倒卖文物的疑犯抓获，并已对其采取刑事拘留的强制措施。目前，案件的侦办工作以及关键的文物鉴定比对程序正在进行中。

事后，「闲鱼」平台已将涉事店舖的所有商品下架。平台方面回应称，正积极主动配合警方的调查工作，并强调平台一直严厉打击此类违法行为，会透过技术手段持续拦截违规资讯。

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