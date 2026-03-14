二级国保｜新疆滑雪场狐狸袭客 传遭职员监生打死｜有片

新疆阿勒泰地区一个滑雪场近日发生罕见的狐狸袭击游客事件，有游客被咬伤后需接种狂犬病疫苗。事件在网上发酵后，涉事滑雪场一度向内地传媒称「不清楚」事件，惟其后有知情人士提供影片，指控滑雪场职员在事发当日已将该只狐狸当场打死。目前，当地林业及草原局已介入核查。

知情人提供影片 指狐狸遭围殴致死

据知情人士披露，该段影片拍摄于3月10日中午约12时半，正值游客被狐狸袭击后不久。影片显示，数名佩戴红袖章、身穿工作人员服饰的人员，手持滑雪杖追赶及围堵一只狐狸。成功围困后，其中一人用滑雪杖猛烈击打狐狸头部，持续约40秒后，狐狸倒地不起。爆料人称，被打死的这只狐狸行动并无瘸拐迹象，雪地上还留有一串血迹。

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事件的起因是该只狐狸在滑雪场内接连攻击游客。据目击者描述，该狐狸先是咬住一名男游客的裤管，被甩开后，再扑向另一名女游客，引发恐慌。有游客在网上发布受伤图片，并证实已前往当地卫生室接种狂犬病疫苗。

伤者：狐狸行为异常 滑雪场冷处理

被咬伤的刘先生忆述，他当日接种疫苗后曾向滑雪场反映事件，但职员仅登记其个人资料后便再无下文。他指出，虽然雪道平日亦有狐狸出没，但牠们通常会主动避开人类，惟独当日涉事的狐狸接连追咬多人，行为极不寻常。

多方各执一词 林草部门称将核查

事件曝光后，各方说法不一。滑雪场职员最初向传媒否认知悉事件。至3月12日，滑雪场的官方公众号发文解释狐狸情况，称春季是其发情期，为争夺配偶会发生打斗，导致腿部受伤，并非人为伤害，又经「专业确认」狐狸本身无疾病。然而，该公告全文未提及有狐狸袭击游客。

至13日，当传媒再次就「打死狐狸」一事向滑雪场客服求证时，对方明确否认，随后挂断电话。

当地布尔津县林业及草原局最初表示将核实，后称事发地不属其管辖。内媒记者转而联络阿山林业局布尔津分局，一名负责人表示，事发当日确实接收了一只腿部受伤的狐狸，但对是否有另一只狐狸被打死的情况并不知情。在看过影片后，该负责人表示会将证据转交当地派出所进行核查。

该负责人强调，涉事的赤狐属国家二级保护动物，若查明滑雪场确实存在打死狐狸的行为，将涉嫌违法，必将依法受到相应处罚。