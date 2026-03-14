龙头律师行创始人传「爆雷」 业界疑资金池乏监管

中国规模最大的盈科律师事务所，近日深陷创始人梅向荣「爆雷」风波。网传梅挪用律师费对外融资并违规担保，涉及融资40亿元（人民币，下同），引发业内震动。盈科律所周三公告称梅已辞职，事件系其家人开办公司产生的问题，与律所执业无关。业内普遍关注，此次风波是否牵涉盈科律师巨额代理费被挪用，若属实势必冲击客户信心。还有律师质疑盈科律所扩张模式，认为「资金池」缺乏有效监管；或有律师数百万元代理费都在盈科帐上。

「盈科帐上的钱是很多的，」澎湃新闻引述知情律师透露，「律师数量多了，出租工位都是钱；律师经常到年底才去提钱，有的律师经常是上百万的代理费在盈科的帐上。」盈科律所亦曾向律师发股权。

盈科律师行近日被推上风口浪尖。21世纪经济报

内部人士澄清融资额涉10亿

针对网传40亿元融资额，盈科内部人士否认，称实际金额为10亿元，且未涉律所资产抵押，但或借助盈科声誉博取信任。据称，梅曾融资百亿元推动氢能汽车项目。目前梅已自首，北京司法局和律协进驻盈科律所。

盈科律所在国内拥有127间律所及1间粤港澳联营律所，在2025年ALB China最大30间律所榜单中，以18694名律师总数居首。

盈科律师事务所公告

但其扩张模式饱受业内质疑。上海申宜禾律所律师李海权介绍，其以采用「对外合伙、对内直管」架构，以总部直投控股分所为核心，靠资金、品牌、管理高度集中快速规模化；但总部资金池亦缺乏有效监管，或诱发资金挪用、违规担保等财务风险，甚至催生跨界资本运作。

扩张模式惹质疑 冲击客户信心

北京司凯律师事务所管理合伙人历咏对《星岛》指出，律所是以专业和服务稳定性为核心要求的行业，盈科律所传闻中的「爆雷」属实的话，势必影响客户信心。若律所收取服务费被非法挪用甚至流失，给律所带来的危机注定严重；而已付费客户后续服务能否按约完成，对盈科新管理层也是重大考验。