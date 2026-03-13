Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龙站｜眼药水樽藏冰毒 北上男过关断正

即时中国
更新时间：18:00 2026-03-13 HKT
发布时间：18:00 2026-03-13 HKT

不法份子运毒手法层出不穷，西九龙站海关近日便揭发一宗企图以化妆品及药物作掩饰的毒品案。一名入境内地的男性旅客，被发现在行李中藏有三支分别以眼药水及化妆品滴剂瓶伪装、含有「冰毒」（甲基苯丙胺）成分的溶液，净重17.11克，当场人赃并获。

关员凭可疑标签揭发

事发于近日，西九龙站海关人员在对入境旅客进行例行监管时，抽查一名未有作出任何申报的男性旅客及其行李。关员在其行李箱的一个小包内，发现多瓶眼药水、化妆品及药物。

经仔细检查，关员发现其中一瓶眼药水的标签显示已过期，另外两瓶化妆品滴剂瓶的标签则被人为撕除，情况可疑。当关员开启瓶盖时，发现内里液体均为无色透明状。关员随即向该名旅客询问物品详情，惟对方言辞闪烁，支吾以对，更引起关员怀疑。

海关人员于是使用快速测试剂，对该三瓶可疑液体进行现场检验，结果均对「冰毒」（甲基苯丙胺）呈阳性反应。该三瓶毒品溶液净重共计17.11克。其后，经专业化验机构鉴定，确认所有样本均含有甲基苯丙胺成分。

目前，该名旅客已被拘捕，案件已移交海关缉私部门作进一步处理。

海关提醒：走私毒品必追究刑责

海关方面重申，根据内地法规，毒品是指鸦片、海洛英、冰毒、吗啡、大麻、可卡因，以及其他国家规定管制、能使人成瘾的麻醉药品和精神药品。任何人士以任何方式走私、贩卖、运输、制造毒品，不论数量多少，均属严重刑事罪行，必将被依法追究刑事责任。海关将继续加强口岸执法，严厉打击各类毒品犯罪活动。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
23小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
9小时前