西九龙站｜眼药水樽藏冰毒 北上男过关断正

不法份子运毒手法层出不穷，西九龙站海关近日便揭发一宗企图以化妆品及药物作掩饰的毒品案。一名入境内地的男性旅客，被发现在行李中藏有三支分别以眼药水及化妆品滴剂瓶伪装、含有「冰毒」（甲基苯丙胺）成分的溶液，净重17.11克，当场人赃并获。

关员凭可疑标签揭发

事发于近日，西九龙站海关人员在对入境旅客进行例行监管时，抽查一名未有作出任何申报的男性旅客及其行李。关员在其行李箱的一个小包内，发现多瓶眼药水、化妆品及药物。

经仔细检查，关员发现其中一瓶眼药水的标签显示已过期，另外两瓶化妆品滴剂瓶的标签则被人为撕除，情况可疑。当关员开启瓶盖时，发现内里液体均为无色透明状。关员随即向该名旅客询问物品详情，惟对方言辞闪烁，支吾以对，更引起关员怀疑。

海关人员于是使用快速测试剂，对该三瓶可疑液体进行现场检验，结果均对「冰毒」（甲基苯丙胺）呈阳性反应。该三瓶毒品溶液净重共计17.11克。其后，经专业化验机构鉴定，确认所有样本均含有甲基苯丙胺成分。

目前，该名旅客已被拘捕，案件已移交海关缉私部门作进一步处理。

海关提醒：走私毒品必追究刑责

海关方面重申，根据内地法规，毒品是指鸦片、海洛英、冰毒、吗啡、大麻、可卡因，以及其他国家规定管制、能使人成瘾的麻醉药品和精神药品。任何人士以任何方式走私、贩卖、运输、制造毒品，不论数量多少，均属严重刑事罪行，必将被依法追究刑事责任。海关将继续加强口岸执法，严厉打击各类毒品犯罪活动。

