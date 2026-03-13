河北万人屋苑通的竟是井水　业主饮用多年才知真相

私人屋苑的食水来源竟是井水？3月12日，河北张家口市万全区西豪丽景小区住户李先生向媒体反映，盼望能够尽快饮用安全放心的自来水，「在农村都开通自来水的情况下，我们小区的上万名居民却吃了近十年的井水！」。事件曝光后引发社会广泛关注，当地水务部门坦言该小区属于违法打井取水，目前已加快推进水厂建设，预计今年6月接通自来水。

供水的机井房。（极目新闻）

水垢虫卵多

李先生表示，他在西豪丽景小区购买一套商品房，2015年拿到钥匙，目前已入住8年多。该小区规模庞大，目前有3600多户、上万名居民。去年11月，他与邻居聊天时意外得知，小区居民日常饮用的竟是井水。向物业公司查证，得知此处原为荒地，供水来源是自行打的机井，水费为每吨3.9元。

李先生对水质安全深感担忧，「难怪家里的水垢和虫卵多，热水器都换了两个了，还专门加装了过滤器」。他曾向区卫健委反映，得到的回复是物业公司经过2次处理后水质达标，但他却从未见过水质检测报告。无奈之下，他又向万全区水务局、区政府办等多个部门反映，希望能尽快接通自来水。

李先生家中热水器已加装过滤器。（极目新闻）

政府介入推进管网建设

针对小区为何十多年未接通自来水，小区开发商的消防工作人员表示不清楚当年打井的情况，需向物业公司咨询。然而，物业工作人员也含糊其辞，表示不知道当年为何不接自来水，只说政府承诺今年6月会开通自来水，目前公司正在每天催促。

3月12日上午，记者致电万全区政府办，工作人员表示今年应该可以开通自来水，管网建设大约需要4个月时间。万全区水务局相关人员随后证实，供水公司在年前就已经开工，目前正在克服困难加快施工，预计今年6月即可顺利接通自来水。

水务局确认系违法取水

记者询问该小区打井供水是否合规，水务局工作人员坦言「可以说是违法」。由于该地以前属于桥西区管辖，历史遗留问题导致不清楚小区当初是如何建设和验收的。但目前又不能立刻关停井水，否则上万名居民立即无水可用，只能等自来水接通后再进行关停处理。

据万全区水务局给李先生的书面月回复表示，小区C区存在未经许可擅自打井取水行为，违反《水法》及《地下水管理条例》相关规定。该局已于2025年11月发函要求关停自备井。

万全区水务局的书面回复。（极目新闻）

目前，右卫碧泉供排水有限公司正全力推进盆窑水厂建设项目，预计2026年6月底前完工。待供水能力提升并接驳管网后，将立即实施自备井关停，同时将严格依法对违法取水行为进行行政处罚并处以罚款。