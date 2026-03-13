呃酒饮｜购3.7万空盖伪造「再来一瓶」 温州汉兑奖大半年终落网

谁的童年没期盼过买饮料时中个「再来一瓶」的惊喜？然而，竟有人为牟取私利，将这份惊喜变成一门违法的「生意」。近日，某啤酒厂家向温州警方报案称，市面上出现异常的兑奖拉环。警方根据线索抓获嫌疑人陈某，揭露有人购入3.7万余个空白盖伪造「再来一瓶」、跨区疯狂兑奖大半年的荒唐骗局。

年过五旬的陈某平时在工地打工。据他交代，因当时手头稍显拮据，总想著找点门路补贴家用，便动起歪脑筋。2025年中旬，陈某在喝啤酒时偶然发现，易拉罐拉环上的中奖资讯似乎不难仿制，于是萌生私造假拉环去兑换免费啤酒的念头。

陈某行动力极强，说做就做。他立刻透过网购平台分批买入高达37500多个空白易拉罐盖，随后又找人印上以假乱真的「再来一瓶」中奖字样，并将这些拉环全部分装，准备当作提货的「免死金牌」。

温州一男子网购3.7万个空白盖用以伪造。（温州晚报）

流窜多地超市分散兑换

为不引起经销商和店家的怀疑，陈某心思缜密地制定兑换策略。他特意避开熟人区，流窜于温州多条街道的超市进行兑换。

陈某采取「少量多次」的战术，每次在单家超市只兑换2到4箱啤酒，得手后便迅速转移阵地。凭借这种「游击」方式，陈某自2025年中开始，竟安然无恙地非法兑奖大半年，期间从未被店家当场识破。

厂家察觉端倪报警

至今年2月，涉事啤酒厂家在核对账目与回收物料时察觉到异样，部分兑奖拉环不仅字体印刷模糊，甚至还出现缺字现象，且该地区的拉环兑换数量远远超出正常的中奖机率。厂家随即报警求助。

「莫非有人在批量伪造中奖拉环？」带著这个疑问，温州仰义派出所民警迅速展开侦查。透过大量的走访与排查，警方很快将目标锁定在频繁出入酒水零售店、每次都能掏出一大袋中奖拉环的陈某身上。随后，民警果断出击将其抓获归案，并在现场查获2000多个还未来得及兑换的假冒拉环。

为回本犯案

面对警方的审讯，陈某坦言，在作案过程中其实早已发现这门「生意」并不划算，不仅没赚到预期中的大钱，反而花了大量时间和精力。但一想到前期购买材料、印制拉环已经投进去不少资金，为把本钱赚回来，他只能硬著头皮继续犯案，直至落入法网。

目前，陈某因涉嫌诈骗罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。