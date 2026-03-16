中山直击！「百千万工程」 保育中山市百年文化地标 孙文西路升级改造活力古城

广东省中山市石岐街道的孙文西路步行街是一条名闻中外的商业老街，具有百年悠久历史，以独特的南洋风格建筑成为文化地标。 2021年，中山市市委书记郭文海强调要保护与活化这片承载城市历史印记的宝地，修缮以绣花功夫「修旧如旧，修旧如初」为理念，将其打造成活力古城。修复不止于形，为了强筋建骨，工程精益求精，结合「百千万工程」去抢救保育这条老街，非常大手笔，务求能在传承中创新。经过三年多的提升改造，老街既注入城市活力，亦兼备浓厚的历史氛围，谱写百年再青春的岭南风情。

中山游玩首选 焕新古城必到

中山古称香山，立县于南宋，孙文西路步行街位于香山古城西端，全长约520米，以独特的南洋风格骑楼建筑、华侨记忆而闻名。但经岁月洗礼，旧建筑逐步老化，令老街光彩日渐黯淡，当中约有七成为危房，其他设施亦老化存隐患。中山市市委书记郭文海当年首次踏足时，就表明要保护该地，更下定决心把孙文西路打造好，使其成为中山人的精神家园及城市名片。

南洋风格建筑 民国风情

2022年，市委部署推动香山古城保护活化，作为“文化兴城”的重点工程，而孙文西路步行街在这个「百千万工程」的重点项目中，改造遵循的核心理念是「抢救保护，活化利用，修旧如旧，修旧如初」，郭文海亦提出「无依据，不妄动。真正的修复不是整齐划一。」的意见，让老骑楼焕发出原来的光华，令老中山人认得出来，而老华侨亦回得家去。

「修旧如旧，修旧如初」

经过三年多的精心改造，老街重获新生，并于去年9月焕新开放，在国庆假期前以崭新面貌迎接世界各地旅客，200多幢建筑物复刻以前的颜色，展现出新旧交融的独特魅力，成功让百年老街焕发出「老味道，新活法」。街上保留思豪大酒店、汇丰公司、先施公司、永安公司旧址等历史建筑物。经修缮后，旧建筑展现崭新容貌，当中作为地标之一的香山商业文化博物馆，外墙以粉红色粉饰，馆内摆出数百件实物，让大家可以了解中山商业历史文化发展，以及在中国近代商贸历史上成就突出的中山人物。

展新旧交融独特魅力

先施公司旧址是步行街上较庞大的建筑，门牌上方和屋顶上修缮重写「亚洲」大字；楼高四层、孙文西路标志性建筑的思豪大酒店在街上也极为显眼；贯穿整条步行街两旁的店舖的骑廊天花中，民国时期的灯影花图案亦由经验丰富的工匠手工复原。孙中山以前曾去饮茶的孙奇珍茶楼在步行街复刻重开。以民国风装修，满洲窗重现百年老茶楼风貌；百年老字号「金城旅店」亦以「金城饭店」之名重新开幕，采取「修旧如旧」原则，打造为充满华侨记忆与侨乡特色的民宿，令游客能感受百年老街的历史变迁。

细心修复还原历史肌理

这是一场以「文化为底、运营为核」的老城复活战，推进过程中，市委、市政府主要领导双挂帅高位统筹，其中市委主要领导先后23次实地调研，代表委员全程监督，专家群众踊跃建言，使每项决策扎根实际。修缮方面，活化团队使用「干冰剥离」、「水刷石」等技术还原历史肌理，亦向非遗传承人请教传统工艺，又以「绣花功夫」打磨复原传统构造，以最大限度保护街区原有的样貌和质感。

获评「国家级旅游休闲街区」

而修复不止于形，更强筋固本，地下统筹铺设水电消防等管线，并以角钢加固、环氧树脂灌注等方式强化建筑结构，消除200余幢房屋安全隐患，同时亦使这条被誉「中山第一路」的老街焕发新生。孙文西路步行街亦在2023年更被评为「国家级旅游休闲街区」。

新增打卡点吸引游人

孙文西路步行街沿途历史建筑物是必看景点，同时注入不少热门打卡点，当中包括有非常适合情侣去的心形花艺，晚上更会有发光的“心”让大家影相；又有网红咖啡店「四囍咖啡」、装修复古的香山咖啡等，到了晚上有不同人在街上busking，当中除有人唱国语歌和广东歌外，甚至会上演粤剧，三者都大有捧场客，令街上气氛异常热闹。

特色表演为老街添活力

每逢假日，这里亦会迎合节日举办不同活动，当中包括民族特色的文艺表演、非遗表演、演唱及舞狮舞龙等，扭转「只能看不能吃、只能买不能住」的老街困局，也令这条孙文西路步行街成为体验中山历史与现代商业的最佳city walk景点。而中山将持续推进香山古城保护活化工程，谱写百年再青春的岭南风华。

撰文︰霍淇、摄影︰谭志光