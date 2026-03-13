Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凭一张旧照寻亲跨越三十载 鄂姐弟下周团圆

更新时间：13:00 2026-03-13 HKT
一段横跨近三十载的寻亲故事，终迎来团圆结局。湖北一名女子，在父母双亡、仅凭一张弟弟童年旧照及渺茫线索下，坚持寻亲，近日终在警方高科技协助下，成功寻回失散30多年的胞弟。二人预计下周在江西南昌警方安排下正式重逢。

现年44岁的李林，其人生在不足10岁时遭遇巨变。1993年，其母病故，父亲因悲伤过度精神失常后离家出走，遗下她与年仅5岁的弟弟李鑫相依为命。二人顿成孤儿，被迫流落街头行乞、拾荒维生。

家破人亡 弟被拐走成一生内疚

翌年，二人流浪期间在一辆长途巴士上睡着，醒后已身处陌生的京山市。饥饿的弟弟在街头大哭，被一名操湖北口音的婆婆以买蛋糕为由拐走，自此音讯全无。未能保护好弟弟，成为李林一生无法磨灭的内疚与自责。

李林寻亲照。
李鑫和妈妈的合照。
成年后，已在浙江定居的李林，正式踏上漫长的寻亲路。由于缺乏父母的DNA样本可供比对，加上线索只有一张弟弟的童年照，其寻亲之路尤如大海捞针。她曾骑单车走遍京山每个角落，派发传单、在电视台登寻人启事，范围从京山扩大至整个湖北省，但多年来均是希望换来失望。

人脸识别建功 警助寻回

直至2024年，李林向江西南昌公安汪挺警官求助。凭借现代人脸识别技术，警方经过大量排查比对，最终在今年确认了其弟李鑫的下落。李林忆述，当她接到警方确认寻获弟弟的视像电话时，正在住所楼下倒垃圾，激动得当场跪地，向电话中的警员叩头致谢。

据悉，弟弟李鑫当年被拐后，遭人贩子虐待，其后成功逃脱，辗转流落至广东，被一户韩姓好心家庭收养，现已成家立业。他对童年被拐的经历记忆模糊，但对老家景色、儿时玩伴等仍有印象。当透过警方看到姐姐多年来为寻找他而发布的数百条影片时，他亦不禁潸然泪下。

李林在访问中数度哽咽，她表示当初从未想过真的能找到弟弟，但已下定决心「生命不息，寻找不止」。她说：「我很知足，找到他就可以了。」她期望弟弟能「认祖归宗」，但更重要的是他过得幸福。

对于外界的质疑，她坦言：「我想告诉所有质疑我的网友：我不是假寻亲，我终于做到了。」完成与弟弟的团聚后，李林表示将会继续寻找失踪多年的父亲，盼望一家人能有真正团圆的一日。
 

