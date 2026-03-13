西安「不倒翁小姐姐」离职｜称压力大寻求转变 否认嫁入豪门传闻

凭借「不倒翁」表演而红遍网络的西安大唐不夜城「小姐姐」皮卡晨（本名冯佳晨），近日正式宣布离职，结束长达七年的合作关系。她坦言，离职决定已酝酿近两年，主要因为人母后生活压力增大，期望能摆脱束缚，并与正在创业的丈夫共同奋斗。

澄清非入豪门 离职属个人发展

皮卡晨于2019年因其独特的「不倒翁」演出，在内地社交平台一夕爆红，相关影片播放量累计高达15.9亿次，一度成为西安旅游的标志性人物。然而，她在事业高峰期选择结婚，并于2021年以母亲身份重返舞台。

对于近日的离职决定，皮卡晨在访问中透露，有孩子后压力增加，故希望「通过自己的努力好好赚钱，好好生活」。她计划未来将专注自媒体发展，继续透过网络平台宣传西安的文化旅游。

走红后，外界屡有传闻指她「嫁入豪门」。对此，皮卡晨首次作出正面澄清，强调自己与丈夫均出身普通家庭，收入仅足够维持小家庭开支，此次离职是「普通打工仔」面对生活压力所作的选择。对于有指她将依靠身为戏曲名家的家姑（奶奶），进入专业艺术院校任职，她亦予以否认，指自己并非专业艺术出身，绝无可能。

景区证实已离职半年

据上游新闻，大唐不夜城景区工作人员已证实，皮卡晨早于半年前已离职，此乃其个人意愿，景区方面表示尊重。

皮卡晨亦发文感谢公众关心，并表示未来演出机会或会更多，可能会到各地巡回表演。至于会否转向近年流行的直播带货，她坦言并无天赋，暂不考虑。

公开资料显示，冯佳晨（网名皮卡晨），1996年出生于陕西西安，学前教育专业毕业，曾为西安大唐不夜城「唐妞」不倒翁演员。2019年，皮卡晨因「不倒翁小姐姐」形象走红，带火了大唐不夜城旅游。