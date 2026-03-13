OpenClaw｜首只「炒股龙虾」面世 业界质疑不可靠

内地出现首只投资领域「龙虾」！前日，金融服务提供商万得旗下「炒股龙虾」WindClaw正式开启公测，据称用户可用它紧盯行业分析、资金流向等，自主构建一支「不眠不休」的AI投资团队。炒股软件「同花顺」也披露，已推出面向「龙虾」的金融数据产品。但业内人士直言，AI抓取的金融数据质量不高，且算力成本较高，完全依赖其做投资行不通。出于安全考虑，多地高校颁「禁虾令」。

「龙虾」指的是一款AI智能体OpenClaw，用户将其部署到电脑设备后可请它处理日常事务，如订票、发邮件等。3月11日，万得数据（Wind）发布自研「金融版龙虾」WindClaw，官方指其深度整合了Wind金融数据库，可自动读取即时行情、财务指标、行业数据、上市公司公告等多维数据，进行提炼与分析。由此，原需较长时间完成的基础研究工作可在短时间内完成，效率提升。

同类金融软件同花顺亦于昨日宣布，旗下iFinD MCP产品正式上线，可为「龙虾」们配上专业金融数据，用户可将材料整理工作完全交给系统，专注核心投资决策。

然而在投资领域，任何决策失误都可能带来真金白银的损失，尽管AI能帮助投资者在几分钟内获得「答案」，其可用性和可信度仍存疑。内媒「界面新闻」引述成都投资者任宇说，投资者决策需基于最新的、相对准确的数据，但AI抓取到的数据往往并不及时，还可能有一部分数据被「污染」，基于这些作出的分析并不靠谱。

曾辗转于多个AI平台寻求「致富密码」的投资者陈雪，过去1年多在大牛市背景下整体亏损近20%，她感慨道：「完全依赖AI做投资决策肯定行不通，还是要先建立起自己的投资体系」。

「龙虾」爆红后，被曝存在信息泄露等安全隐患。多间高校宣布限制或禁止在校内使用该智能体。比如安徽师范大学发预警，建议「非必要不部署使用OpenClaw」；华中师范大学、武汉科技大学、江汉大学等武汉多间高校，也要求严格限制「龙虾」许可权范围。