磁力共振机︱武汉男通宵被「绑」 医生摆乌龙离开肇祸

2月26日，湖北武汉同济医院发生严重疏忽事件，前一晚，唐先生前来做核磁共振（香港俗称磁力共振）时被医生遗忘，竟被「绑」在机器上直到天亮，直至翌日清洁人员发现才将其松绑。



内地「封面新闻」报道，唐先生忆述，2月25日当晚10时许，他因为颈部疼痛，独自到医院就诊，被安排进行磁力共振检查。大约26日凌晨时份，唐先生躺在2号检查室的磁力共振机器上。按照要求，他把手机放在检查室，他的头部被医生固定住，脸部罩著面罩。

唐先生被「绑」在磁力共振机上一整晚。封面新闻



后来，机器被开动，但唐先生感觉这次时间与以来的检查来得长。感觉不对劲后，唐先生就大声喊医生，惜一直无人回应。这时候他意识到自己或被遗忘在机器上。

保安指其早已完成检查离开

唐先生表示，自己本打算想办法脱困，但听到磁力共振机仍在作响，未敢胡乱动弹。他后来持续间断求救，但依旧无人回应。直到26日早上大约6时，他听到检查室外有动静，即时大声呼叫，终于引起清洁人员注意，由保安让他松绑。

唐先生指，他外出后迟迟未回家，电话也无人接听，妻子赶到医院寻找无果，现场报过警，但值班保安调查就诊记录告诉大家，记录显示唐先生凌晨0时10分已做完检查。警方曾看闭路电视录影，但未有看到他，保安坚决地说他早已经做完了检查。

医生已被停职

报道指，涉事医生周四（12日）承认她把唐先生固定在机器上，启动检查后忙著做其他工作，便提前离开了。离开前，她在系统上记录唐先生「已完成检查」，并告诉其他同事唐先生还在检查。没想到，接手的同事忘记检查机器。



涉事医生又指，自己和同事都有责任，事发当天都已被停职。唐先生说，同济医院已向他赔礼道歉，但针对身体是否受损害、如何赔偿问题，双方未达成共识，院方建议他走司法途径。

