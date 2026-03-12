辽宁大叔误吞12cm筷子8年后始取出 网民：从来不低头
更新时间：19:00 2026-03-12 HKT
发布时间：19:00 2026-03-12 HKT
发布时间：19:00 2026-03-12 HKT
人体竟能藏筷子8年？辽宁大连一名46岁男子，近日因咽喉剧痛及强烈异物感求医。医护人员检查发现，男子咽喉竟有一根长达12厘米的金属筷子。据男子透露，筷子已跟自己为伴8年，让人匪夷所思。
相关新闻：肛门塞17cm番薯｜61岁翁剧痛难忍 搅碎、红酒开瓶器无法取出
内地《潇湘晨报》报道，该名姓王的男子8年前在进食时，意外误吞一根金属筷子。当时他虽感不适，但因没有出现呼吸困难，加上对医生提出的「切开颈部」取筷手术方案心存恐惧，最终宁愿放弃治疗。
王先生有长期饮酒习惯，在之后8年里，他偶尔出现的咽喉不适，认为是饮酒后的正常反应。直至最近，他晨起后感到咽喉剧痛难当，才惊觉事态严重，急忙赶往大连理工大学附属中心医院求诊。
相关新闻：尿道塞水蛭︱23岁壮男为「奇特效果」做怪事 误信网上资讯最终痛到面容扭曲
经检查，医生赫然发现一根金属筷子嵌入其右侧咽喉后壁，外露部分约3厘米。幸运的是，筷子并未造成明显的破溃或出血。考虑到王先生对大型手术的恐惧，医生成功透过微创手术取出筷子。
网民意见：
世界真的是空的吗 ：从来不低头的男人
铅笔画再美终昰灰色 ：12cm筷子在嗓子里，8年，尚能忍受。。。听著都绝望
红与黑的碰撞Conan：比忍者还能忍啊
你敏姐就爱吃瓜：真是人才
最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
2026-03-11 16:49 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
11小时前