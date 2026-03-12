Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辽宁大叔误吞12cm筷子8年后始取出 网民：从来不低头

更新时间：19:00 2026-03-12 HKT
发布时间：19:00 2026-03-12 HKT

人体竟能藏筷子8年？辽宁大连一名46岁男子，近日因咽喉剧痛及强烈异物感求医。医护人员检查发现，男子咽喉竟有一根长达12厘米的金属筷子。据男子透露，筷子已跟自己为伴8年，让人匪夷所思。

网传男子咽喉留有筷子。《潇湘晨报》
手术后取出的筷子。《潇湘晨报》
内地《潇湘晨报》报道，该名姓王的男子8年前在进食时，意外误吞一根金属筷子。当时他虽感不适，但因没有出现呼吸困难，加上对医生提出的「切开颈部」取筷手术方案心存恐惧，最终宁愿放弃治疗。

王先生有长期饮酒习惯，在之后8年里，他偶尔出现的咽喉不适，认为是饮酒后的正常反应。直至最近，他晨起后感到咽喉剧痛难当，才惊觉事态严重，急忙赶往大连理工大学附属中心医院求诊。

经检查，医生赫然发现一根金属筷子嵌入其右侧咽喉后壁，外露部分约3厘米。幸运的是，筷子并未造成明显的破溃或出血。考虑到王先生对大型手术的恐惧，医生成功透过微创手术取出筷子。

世界真的是空的吗 ：从来不低头的男人
铅笔画再美终昰灰色 ：12cm筷子在嗓子里，8年，尚能忍受。。。听著都绝望
红与黑的碰撞Conan：比忍者还能忍啊
你敏姐就爱吃瓜：真是人才

