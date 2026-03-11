Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片

即时中国
更新时间：21:02 2026-03-11 HKT
发布时间：21:02 2026-03-11 HKT

每个人可能患有隐疾，必须定时检查身体。山西一名叫「王炸姐」的网红在直播时突发头痛，一直叫同伴打120，可惜最终错过黄金救治时间，不幸离世。该直播变成她的最后影片。

年仅39岁的王炸姐专门卖女装，一直以来都有固定捧场客。据悉，悲剧发生于周一（9日），王炸姐当时进行直播，突然她表现不舒服，之后就离开镜头休息，助理还替给她按摩。

相关新闻：百万粉丝网红脑出血身亡遗初生龙凤胎 最后一次直播曾突嗌头痛

过了一会，王炸姐返回到镜头前，但是她还是很不舒服，自己摸后脑勺，脸上表现出痛苦表情。未几，王炸姐说不行了不行了，又问「朵朵在不在？快点打120！我要倒下去了」，要求致电救护车。

可惜，当救护车抵达后，王炸姐已去世。短短10多分钟，王炸姐已经错过最佳救治时机。

王炸姐死讯传出后，无数网民均呼太突然，认为可能她或有隐疾：
ZNS48 ：世事无常
迷谷啾：天哪！身体健康胜于一切！
18楼体育生：人很脆弱
天然草蜜护肤品：所以真的要少熬夜

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
5小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
10小时前
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
影视圈
10小时前
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
楼市动向
9小时前
正确做法是死都唔开分店｜周显
正确做法是死都唔开分店｜周显
投资理财
7小时前
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
影视圈
6小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
10小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪｜持续更新
即时国际
3小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
9小时前