隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
更新时间：21:02 2026-03-11 HKT
每个人可能患有隐疾，必须定时检查身体。山西一名叫「王炸姐」的网红在直播时突发头痛，一直叫同伴打120，可惜最终错过黄金救治时间，不幸离世。该直播变成她的最后影片。
年仅39岁的王炸姐专门卖女装，一直以来都有固定捧场客。据悉，悲剧发生于周一（9日），王炸姐当时进行直播，突然她表现不舒服，之后就离开镜头休息，助理还替给她按摩。
过了一会，王炸姐返回到镜头前，但是她还是很不舒服，自己摸后脑勺，脸上表现出痛苦表情。未几，王炸姐说不行了不行了，又问「朵朵在不在？快点打120！我要倒下去了」，要求致电救护车。
可惜，当救护车抵达后，王炸姐已去世。短短10多分钟，王炸姐已经错过最佳救治时机。
王炸姐死讯传出后，无数网民均呼太突然，认为可能她或有隐疾：
ZNS48 ：世事无常
迷谷啾：天哪！身体健康胜于一切！
18楼体育生：人很脆弱
天然草蜜护肤品：所以真的要少熬夜
