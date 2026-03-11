Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AirAsia香港地勤涉歧视︱内地女客称遭粗鲁对待 「他指自己不是中国人」︱有片

更新时间：17:37 2026-03-11 HKT
发布时间：17:37 2026-03-11 HKT

近日，有一名女乘客在社交平台发片投诉称，其在香港国际机场遭遇亚洲航空（简称亚航，AirAsia）公司地勤人员的歧视和粗鲁对待，引发关注，事件不断发酵，一度更登上微博热搜。最新消指，涉事地劝人员已被解雇。

相关新闻：首尔圣水洞咖啡店IG贴「拒接待中国人」 被批涉种族歧视

据该名女乘客影片的自述，其在香港机场乘坐从香港飞往吉隆坡的亚航AK137航班时，遭亚航机场地勤人员的粗鲁对待。据其描述，该名亚航地勤人员对说普通话的内地乘客有严重的歧视行为。

女客不满在香港国际机场遭亚洲航空地勤粗鲁对待。微博＠单向度猜
投诉人：聘用这样员工是对整个大陆挑衅

影片中，投诉人未有详述事发经过及遭歧视片段。只提及涉事地勤「当众大声喧扬自己不是中国人」、指女客「别看他说中国话」。投诉人在又片中指对方是「本地香港人」、「他明明说他不是中国人」、「亚洲航空如果聘用这样员工，是对整个大陆地区的挑衅」。

相关新闻：航班霸凌｜港人夫妻竖中指骂「大陆妹」惹众怒 国泰：列入黑名单｜有片

亚洲航空有关负责人回应《南方都市报》查询，公司已关注到3月5日香港飞往吉隆坡AK137航班的服务投诉，指出地服人员不当言行。航司对此高度重视，并第一时间开展核查。经了解，当时旅客自述身体不适，提出终止行程并提取行李，其同行人决定继续行程。过后，旅客状态改善决定恢复行程。基于对其健康状况的审慎评估及现场保障需求，亚航地面人员安排其最后登机。沟通过程中，一名地服人员使用了不当用语，导致了不愉快情况的发生。

负责人又表示，经核对确认，涉事人员是航空公司在香港国际机场合作的地服代理公司员工。据悉，该地服代理公司在调查完毕后已经解雇该名员工。

