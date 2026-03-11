Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

 《福布斯》富豪榜︱AI令身家水涨船高 马斯克连续两年成全球首富

即时中国
更新时间：16:38 2026-03-11 HKT
发布时间：16:38 2026-03-11 HKT

 《福布斯》（Forbes）杂志公布第40届年度《全球亿万富豪榜》，榜单显示全球富豪人数及总财富均创新高。今年共有3428人上榜，较去年增加400人，而全球富豪的总财富高达20.1万亿美元。在人工智能（AI）热潮的推动下，科技巨头的身家更急速飙升，其中特斯拉（Tesla）及SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）以约8390亿美元（约5.8万亿港元）的惊人身价，蝉联全球首富，并创下历史新高。

《福布斯》指出，AI推动的股市繁荣是过去一年全球富豪财富激增的重要原因。榜单前20位富豪中，有15人来自美国，科技界精英尤其瞩目。

Google联合始创人排二、三

马斯克的财富增长，主要得益于其旗下企业的亮眼表现。特斯拉在自动驾驶及人形机械人领域的布局，持续推高股价；SpaceX估值攀升至8000亿美元，并计划于2026年上市；而其AI初创公司xAI完成200亿美元融资后，估值亦达2500亿美元，多重利好使其成为历史上首位身家突破8000亿美元的人。

大陆539富豪入榜

紧随其后的是Google联合创始人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin），两人身家分别飙升至2570亿美元及2370亿美元，增幅均超60%。这主要受惠于Google母公司Alphabet市值爆发，该公司市值逼近4万亿美元，归功于Gemini系列AI模型的广泛应用及Google云业务的高速增长。

费达拿跻身富豪榜

亚马逊（Amazon）创办人贝索斯（Jeff Bezos）以2240亿美元位列第四，而Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦以2220亿美元跻身前五。

在国家及地区分布方面，美国以989位亿万富豪继续位居全球第一，总财富占全球逾四成。中国大陆以539人排名第二，印度则以229人排名第三。今年榜单亦不乏新面孔，包括歌手碧昂丝（Beyoncé）及网球传奇费特拿（Roger Federer）等。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前