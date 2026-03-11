 《福布斯》富豪榜︱AI令身家水涨船高 马斯克连续两年成全球首富

《福布斯》（Forbes）杂志公布第40届年度《全球亿万富豪榜》，榜单显示全球富豪人数及总财富均创新高。今年共有3428人上榜，较去年增加400人，而全球富豪的总财富高达20.1万亿美元。在人工智能（AI）热潮的推动下，科技巨头的身家更急速飙升，其中特斯拉（Tesla）及SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）以约8390亿美元（约5.8万亿港元）的惊人身价，蝉联全球首富，并创下历史新高。

《福布斯》指出，AI推动的股市繁荣是过去一年全球富豪财富激增的重要原因。榜单前20位富豪中，有15人来自美国，科技界精英尤其瞩目。

Google联合始创人排二、三

马斯克的财富增长，主要得益于其旗下企业的亮眼表现。特斯拉在自动驾驶及人形机械人领域的布局，持续推高股价；SpaceX估值攀升至8000亿美元，并计划于2026年上市；而其AI初创公司xAI完成200亿美元融资后，估值亦达2500亿美元，多重利好使其成为历史上首位身家突破8000亿美元的人。

大陆539富豪入榜

紧随其后的是Google联合创始人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin），两人身家分别飙升至2570亿美元及2370亿美元，增幅均超60%。这主要受惠于Google母公司Alphabet市值爆发，该公司市值逼近4万亿美元，归功于Gemini系列AI模型的广泛应用及Google云业务的高速增长。

费达拿跻身富豪榜

亚马逊（Amazon）创办人贝索斯（Jeff Bezos）以2240亿美元位列第四，而Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦以2220亿美元跻身前五。

在国家及地区分布方面，美国以989位亿万富豪继续位居全球第一，总财富占全球逾四成。中国大陆以539人排名第二，印度则以229人排名第三。今年榜单亦不乏新面孔，包括歌手碧昂丝（Beyoncé）及网球传奇费特拿（Roger Federer）等。