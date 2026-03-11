央视美女新主播喜登场 95后宋雪莹主持金牌节目《天下足球》︱多图

央视近年锐意引用更多年轻主播。《青岛日报》报道，3月9日，在《天下足球》最新一期节目中，全国球迷惊喜地发现，「95后」主持人宋雪莹首度亮相，正式成为央视体育频道金牌栏目《天下足球》的主持人。

现年28岁的宋雪莹是山东青岛人，她毕业于中国传媒大学播音主持专业，曾担任腾讯体育的NBA女主播及KPL（王者荣耀职业联赛）解说。2023年，宋雪莹参加《中央广播电视总台2023主持人大赛》，后入职央视。

已连续5年主持央视春晚的马凡舒此前曾长期主持《天下足球》栏目。