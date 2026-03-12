幼童遭饼干哽喉面色泛紫 美团车手弃单勇救逃鬼门关︱有片

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：07:30 2026-03-12 HKT
发布时间：07:30 2026-03-12 HKT

上海松江昨日（10日）发生暖心一幕，美团外卖骑手侯海富在送餐途中，偶遇一名被饼干卡住喉龙的幼童，果断出手施救，宁冒著被罚的情况下放弃订单将其送院。事件曝光后，获大量网民赞许。 

《潇湘晨报》报道，侯海富今日（11日）表示，自己当时往食店取餐时，发现一名幼童因异物卡喉面色发紫、意识模糊。侯海富即用「海姆立克急救法」施救，成功饼干从小孩的喉咙排出。孩子虽恢复啼哭，但身体状态依旧不佳，为争取救治时间，侯海富即抱起孩子，骑上电瓶车送往就近的医院进行治疗。

相关新闻：女子西藏雪山失踪一天奇迹获救 靠牛粪保温衞生巾包脚逃鬼门关

闭路电视拍下侯富送幼童到医院的情况。《新京报》
侯海富在救护车到抵达前，已将幼童送往附近医院。《新京报》
拒接受家人送出利是

幼童父亲事后打算给侯海富红包，以示感请，但侯都婉拒。

救人让侯海富负责配送的三个订单超时，事后前往派出所备案，警方为其发出相关证明。美团平台随即为其撤销了超时违规记录，对他的善举予以肯定和支持。

相关新闻：深圳男骑车被风筝线勒喉受伤 洪湖公园：将配合警方调查

对于今次成功救人，同样身为人父的侯海富表示，没想那么多，只想赶紧救人，强高只要孩子平安无事就好，同时还叮嘱不要责备受到惊吓的孩子母亲。

美团骑手保障事务相关负责人表示，目前，已经为骑手申请了见义勇为「先锋骑手」奖励，相关奖状和奖金很快会颁发给骑手。

 

 

 

