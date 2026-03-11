汾酒酿酒工组装工录用名单 清一色硕士惹关注

山西杏花村汾酒集团，近日有一份拟聘用人员名单流出，被网民发现酿酒工、组装工（成装工_）清一色是硕士研究生，引起中国学历贬值的议论。

公司：硕士上升空间肯定更大

网上近日广传一份杏花村汾酒的2026年生产一线技术工人招聘拟录用人员名单。

汾酒集团近日一份拟招聘名单中，有十多名硕士做酿酒工、组装工，引发关注。

名单中，十多个酿酒工和成装工岗位，拟录用的人员全部是硕士研究生，网民质疑「用铁锹摊晾、撒曲需要这么高的学历吗？」令外界再谈关注高学历在现今经济环境下的价值。

汾酒集团负责招聘的工作人员10日向《杭州日报》表示，只要符合招聘公告要求，无论是中专还是硕士研究生学历均可报名。此次公开招聘的酿酒工和成装工岗位的确为一线岗位，体力劳动强度不小。

今年1月份，汾酒集团发布了招聘广告，广告显示共招聘生产一线技术工人220人，其中酿酒工110名，成装工110名。

3月9日，汾酒集团公示了此次招聘的拟录用人员名单。名单显示拟录用人员是196人，有中专、大专、本科、硕士研究生等学历，其中硕士研究生有19名。