逐玉︱男星张凌赫陷歧视风波 东南亚网民追击后中英文道歉

内地新一代男神、古装热门剧《逐玉》男一张凌赫，近日因一句「感觉出生在东南亚」，被指是带有地域歧视，遭东南亚网民出征，言论在越南广泛传播，批评声在当地越演越烈。张凌赫10日在外国社群平台发中英文道歉，希望平息风波。事件一度成为微博热话首位。

留言区道歉被指敷衍

张凌赫为内地近年人气男星，近日与田曦薇主演的古装爱情剧《逐玉》开播，立即成为热门剧。

不过，张凌赫、田曦薇日前宣传时，张凌赫因形容田曦薇画他的「抽象」画时，指是「感觉出生在东南亚」，却引起轩然大波。

张凌赫这句言论，迅即被网民指是带有地域歧视，对东南亚的粉丝造成伤害，认为是暗示「东南亚长相」具有负面特征，有网民把张凌赫当时的节目截图，配上不同的东南亚文字，图片迅速在越南、泰国等国家传播，并被越南多家媒体报道，惹来越来越多东南亚网民，涌到张凌赫的社群账号留言批评及声称要抵制。

舆论发酵下，有为泰国椰子水品牌代言的张凌赫，10日在IG的留言区发中英文的道歉声明，「对于在综艺中我所说的话，让大家觉得不适，我感到非常抱歉。我想在此说明，每种文化都有独特的魅力，我的本意绝没有任何歧视的意思。多年来很多东南亚地区的粉丝给我支持，给我留言、写信、特地来到中国看我，我都心怀感激，不希望任何支持我喜欢我的人因此感到难过。」

由于，道歉仅发在留言区，仍然有网民质疑张凌赫缺乏诚意，是门面式的敷衍道歉，而且回避了地域刻板印象问题。

内地网民方面，有人认为是「一个误解而已，张凌赫很诚恳」、「张凌赫本意并非如此，也没有歧视，尊重每个国家每个人民」、「说东南亚是什么问题啊，只是地域特色形容而已，善意一点」。

也有网民指出，事件如转换成涉及中国，内地网民反应可能更激烈。