两会2026︱医学界政协委员：AI辅诊 不能替代医生

更新时间：09:30 2026-03-11 HKT
发布时间：09:30 2026-03-11 HKT

当前AI医疗在内地广泛应用，全国政协委员、北京大学肿瘤医院副院长吴楠接受《星岛》采访表示，AI可提供诊疗建议，但定位始终是辅助诊疗工具，存在明确应用边界，不能替代医生主体地位。AI既不能取代医护人员做最终诊疗决策，也弥补不了医患情感沟通的核心价值。

相关新闻：两会2026︱AI改变就业体系 中科院专家料会计、法律助律等4职业高危

吴楠表示，在技术层面，AI能够为临床诊疗提供专业参考建议，助力提升诊疗效率与精准度。例如胸外科开展的大量肺小结节手术中，AI技术可实现肺血管、支气管三维重建，帮助医生清晰辨识解剖位置，让手术操作更快捷、更高效；病理诊断环节，AI也能完成初步筛查，出具前期诊断参考报告，为医护人员减负提效。

「但即便AI技术再先进，最终拍板决策、承担诊疗责任的主体，依旧是医护人员，而非智能工具。」吴楠强调，医疗行业的核心除了专业判断，还有人文关怀，冰冷的技术无法复刻医患之间的情感联结，这也是AI无法逾越的边界。              驻京记者 杨浚源

