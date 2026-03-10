极速上网｜内地6G要来了！下载1部4K电影不到1秒

今年，政府工作报告提出，要培育发展6G等未来产业。6G能为普通人的生活带来哪些改变？如果说5G是一条宽阔的信息高速路，那6G就像一张「空天地海一体」的「超级智能网」。不只从高铁到飞机般的速度提升，更是一场全方位的变革，拥有三大「超能力」。

6G，即第六代移动通信技术。从1G的语音、2G的短信、3G的移动互联网、4G的直播短视频，到5G的智慧工厂高效运转、自动驾驶汽车上路⋯⋯通信技术正在「走出手机」，融入千行百业，拉开「万物互联」时代的序幕。

中国6G研发已完成第一阶段技术试验。 中新社

带宽可达5G十倍以上

移动通信依赖电磁波来传递信息，带宽越大，网速就越快。6G使用毫米波甚至太赫兹等更高频段，。

央视报道，北京大学等科研团队最新提出的「光纤-无线融合通信」，能让光纤和太赫兹无线通信无缝衔接，实验中的单通道传输速率甚至达到了数百Gbps（千兆比特每秒），意味著一部4K超高清电影，不到1秒就能下载好。

6G的基站和信号不仅是用来通信，还具备了雷达探测和成像的功能，能让无人机、自动驾驶汽车拥有更敏锐的「数字感官」，更好地「看清」路况、灵活避障。

传统网络只负责收发数据，而6G信号基站具备本地AI计算能力，能够独立「思考」，及时提供个性化、有温度的智能服务，同时推动各行业的「数智化」转型，并且还能自己诊断故障，自我修复和优化。目前，内地已经完成6G第一阶段的全部技术试验，形成超过300项关键技术储备。