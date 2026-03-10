Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大惩罚︱江西5岁童「虾」马骝仔 护子母猴发恶拉落10米悬崖︱有片

即时中国
更新时间：15:45 2026-03-10 HKT
发布时间：15:45 2026-03-10 HKT

保护子女是动物本能，江西有母猴因自己幼崽遭5岁男童逗玩，一怒之下出手，将男童拉落10米悬崖，幸有大树阻档男童才毫发未伤。

网民批事主父亲疏忽

「九江消防」消息，3月8日江西九江某郊区，有行山客报警，指有小童跌落悬崖。消防接报派员赶到现场，发现有1名约5岁男童，坠落山谷，说是绑上安全绳滑落悬崖救人。

消防于约10米深的悬崖，成功救回受惊哭喊的男童，经检查并无受伤。

男童的父亲表示，儿子因逗玩小孩，遭母猴视作挑衅，出手用力拉了儿子一把，令孩子跌出悬崖，幸运山下有大树阻挡，才未进一步跌落，一直安抚他等待消防前来救援。

网民纷纷留言，「事教人一次就会，下次绝对注意了」、「现在猕猴都是散养状态，具有一定的攻击性」、「网上天天都能刷到猴子打人，但是天天都有人被打，欠哦」、「管好你的孩子」、「小孩不懂事，大人也不跟孩子说一下啊」、「猴妈懂个啥，他还是个孩子」。

 

