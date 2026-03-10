跨世纪的爱︱91岁女向113岁母撒娇 网民：最幸福画面

医学卫生进步下，七十虽已非古来稀，但长命到113岁，还是很罕有。广东有91岁婆婆，回家向113岁哭诉委屈的短片，近日成为网上热话，网民纷羡慕年过九旬仍有母亲疼爱，认为这个回娘家撒娇的画面最幸福。

「聊清末民初的事，插不上嘴」

广东的陈老太生于民国2年，即1913年，现在已五代同堂。家人在抖音常分享她的长寿日常，近日，一条陈老太91岁女儿回家向母亲哭诉受到委屈的短片，在网上爆红，获转发逾七千次，点赞达3.1万个。

据陈老太的亲人指，片中母女感情极佳，女儿每次回家也和陈老太长时间坐在一起，闲话家常个不停。

从短片所见，陈老太即使高龄113岁，但很精神健康，拿著木棍当拐杖，可以走动自如，独个到室外晒太阳或与邻里聊天，进食、洗头等也可以自理，子孙照顾之外，还养了一条宠物狗作伴。

网民纷纷留言，「91岁还有妈妈聊天，全世界也没几个人」、「一个世纪的事情根本唠不完」、「哪位是女儿、哪位是妈妈。都精神抖擞的」、「这是世界上最最最幸福的事儿了」、「91岁还有妈妈，她上辈子是拯救了地球吗」、「她们聊的话题我们插不上嘴，她们在聊清末民初的事」、「太幸福了91岁了还能痛痛快快的叫一声妈」。