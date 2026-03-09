幼稚园变「练兵场」？ 山东幼童「特种兵式」体能课爆红｜有片

近日，山东潍坊一间幼稚园因其「硬核」体能课红爆网络。影片中，一众高班学童在操场上，如士兵般列队完成吊杠、跳马、翻越障碍等一连串高难度动作，动作流畅，俨如「练兵场」，引发一批家长激赞，直呼「这才是幼稚园该有的样子」，甚至建议「全国推广」。

课程循序渐进 专业教练保障安全

涉事的博苑实验幼稚园袁园长接受传媒访问时介绍，网上流传的影片只是其体能教学的一部分，学校亦设有平衡车、滚轴溜冰、游泳、足球等多元化的体育项目。她强调，课程目标是循序渐进的：低班学童以游戏化课程打好身体素质基础，培养运动兴趣；中班引入包含攀爬、悬挂、滚翻等元素的跑酷（Parkour）技巧；至高班才开始挑战影片中所示的连贯性动作。

袁园长指出，课程的首要目标是「让孩子爱上运动」，而非强求动作标准。师资方面，体能课以男教师为主，现有3名专职体能教练，均为体育或学前教育专业出身，当中更包括国家二级运动员。每班上课时，均会配备2至3名主讲教练，并有4名女教师从旁协助，全方位保障学童安全。

家长忧虑变支持 见证子女成长

对于家长是否会担心安全问题，袁园长坦言，起初确有部分家长存有顾虑。然而，当他们看到教师专业的防护措施，并亲眼目睹子女在体能、自信心及抗挫折能力上的显著进步后，便逐渐放下心头大石。

园方透过多种方式与家长建立共识，包括在入园前阐明教育理念、邀请家长亲临课堂观察，并在学期末提供详尽的《体育发展成长报告》。袁园长总结道：「我们的核心目标是让孩子爱上运动，养成运动习惯，从而强身健体。在这个过程中，更希望孩子变得更加自信、勇敢，明白摔倒了并不可怕。」