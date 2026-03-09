湖南伊朗泰拳教练毅然辞工返国：「死也要与家人一起」

中东战火持续，一名在湖南湘西任职的33岁伊朗籍泰拳教练，近日因忧虑家乡亲人安危，毅然辞去稳定的工作，决定返回战火纷飞的伊朗。他向雇主道别时坦言：「就算是死，也要和家人死在一起」，其情义与勇气令人动容。

家园附近遭轰炸

该名伊朗籍教练赛义德（Saeid）于2024年因家乡局势动荡、谋生困难，经朋友介绍远赴湖南湘西一间格斗运动馆担任自由搏击教练。凭借精湛的泰拳技术，他深受学员及家长认可。据其雇主黄先生忆述，赛义德生活极为节俭，每月仅留数百元作生活费，将其余薪金全数寄回家乡。

然而，平静生活被一则来自家乡的坏消息打破。2月28日，赛义德得悉其家乡德黑兰附近地区遭到轰炸，他随即向黄先生提出辞职，坚决要返回家人身边。

盼战后重返中国

黄先生透露，赛义德提出辞职时满怀歉意，但态度坚决，强调在当前危急情况下，必须回去陪伴家人。黄先生对其情义及不惜以身犯险的勇气深感欣赏，不但即时批准其辞职，更主动为他购买了回国的机票，以示支持。

据悉，赛义德对离开中国亦感不舍，毕竟这里有稳定的工作和收入。他表示，待战争结束，若家人安然无恙，他必定会重返中国工作。