前体操世界冠军吴柳芳｜自爆曾欲赴夜场跳舞维生 为母医病背债40万

前体操世界冠军吴柳芳，曾因拍摄被指「擦边」的性感舞蹈影片而卷入舆论风波。事隔超过一年多，她近日接受内媒《凤凰周刊》专访时首度剖白个中辛酸，坦言当时因母亲重病，家中背负40万元（人民币，下同）债务，在巨大经济压力下，为求谋生，甚至一度考虑到夜场跳舞。这段从冠军高台堕入生存困境的经历，引发外界广泛关注。

为生计走投无路

回顾2024年，退役后的吴柳芳虽曾尝试教练等工作，但数千元的月薪在现实面前显得杯水车薪。其母亲同年突发重病，需进行紧急手术，父亲为此举债支付医疗费。作为长女，养家、还债及供养弟弟学费的重担瞬间压在她身上。「看著病床上的母亲，我怀疑自己连父母都照顾不了」，巨大的生存焦虑迫使她寻找任何揾快钱的途径。

相关新闻：吴柳芳擦边舞｜账号再被处罚被质疑「大细超」 抖音副总裁认：分歧很大

花50元买吊带背心短裤

相关新闻：吴柳芳擦边舞｜账号再被处罚 禁言及暂停营利权限

吴柳芳在访问中坦承，当时已想不到还有什么赚钱的方法，在尝试传统职业无果后，她甚至考虑过到夜场从事纯跳舞工作，因那是她认知范围内「最快的赚钱方式」。最终，她选择了成本最低的自媒体之路，一部手机、价值不足50元的吊带背心短裤，成了她最后的救命稻草。

相关新闻：吴柳芳擦边舞｜ 换密实汉服登陆微博 分析：「疯涨粉」暗抗乱封禁

一夜爆红又陷低谷

2024年底，吴柳芳凭借几条融合体操动作的舞蹈短片意外在网络爆红，粉丝数由4万一夜间飙升至逾600万。然而，流量带来的却是汹涌的质疑，她被贴上「擦边」、「损害运动员形象」等标签，更遭同为体操运动员的奥运冠军管晨辰公开批评。其后，其社交平台帐号更因「违规涨粉」为由被一度封禁及清空粉丝，事业与声誉同陷谷底。

吴柳芳形容该段时间为「最黑暗时刻」，她「不敢出门，怕被扔臭鸡蛋」，每日以泪洗面，更因不堪网络谣言而陷入深度自我怀疑。直至一条网民留言「冠军身份是荣耀，而非枷锁」点醒了她，让她决心重塑自我。

相关新闻：吴柳芳擦边舞｜前体操冠军抖音帐号解禁 粉丝增至520万 师妹管晨辰粉丝数仅359万

转型古风还清债务

如今，风暴渐息，吴柳芳的生活已迎来转机。截至今年3月，凭借直播带货的收入，她已成功还清家中40万的债务。更令人注目的是，她已彻底告别过往的性感风格，转型投身古风内容创作，身穿汉服推广非遗舞蹈，在山水实景中拍摄充满诗意的短片，重获市场认可，粉丝数亦稳步回升至近90万。

从为救母还债一度想踏入夜场，到在流量漩涡中挣扎浮沉，最终在传统文化中找到新立足点，吴柳芳的这段历程，远不止一个「冠军转型网红」的简单故事，吴柳芳的经历揭示了运动员在荣耀褪去后所面临的严峻生存挑战，她的选择与转身，或许比任何高台之上的翻转，都更需要勇气。